СМИ стала известна дата встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке 25 сентября, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в дипломатических кругах.

Как известно, 23 сентября Зеленский отправится в США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс 18 сентября провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил в том числе и предстоящую встречу президента Трампа с Зеленским.