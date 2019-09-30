Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ

Контролируемая Игорем Коломойским «Укрнафта» намерена погасить 18 млрд грн задолженности перед бюджетом, накопившейся более чем за 15 лет, за счет украинцев. Об этом сообщается в статье «Зеркала недели» «Готовы ли мы заплатить за «Укрнафту».

Издание сообщает, что коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко получил от НАКа как владельца государственного (и превалирующего) пакета акций «Укрнафты» право решать накопившиеся с этой компанией вопросы. Среди которых и вопрос о погашении 18 млрд грн задолженности компании перед бюджетом. Погасить ее предлагается за счет покупки у «Укрнафты» 2 млрд кубометров газа, закаченного компанией в подземные хранилища еще в 2006 году, и право на которые все эти годы оспаривалось в судах. Но сейчас в судебном порядке признано, что этот газ принадлежит «Укрнафте». И его «Нафтогаз» будет покупать по нынешней цене.

«Очевидно, Юрий Витренко не тратил времени зря. Уже на заседании правления НАКа 18 сентября, по данным источников ZN.UA, он убедил членов правления в том, что надо вернуть „Укрнафте“... около 2 млрд кубометров природного газа, некогда закачанного компанией в подземные хранилища газа (ПХГ) „Укртрансгаза“. Затем НАК покупает этот газ, но уже по сегодняшней цене. А полученные за него 18 млрд грн „Укрнафта“ перечисляет в счет погашения налоговой задолженности перед государственным бюджетом (накопленной с 2006 г.)», — сообщает автор статьи.

По подсчетам автора, если таким образом будет погашаться налоговая задолженность «Укрнафты» перед госбюджетом, то каждому гражданину Украины придется за это заплатить 428 грн., поскольку «Нафтогаз» выкупит этот газ за деньги жителей нашей страны.

«Такая себе нехитрая затея с погашением налоговой задолженности. Причем «Нафтогазу» и «Укртрансгазу» сложно будет доказать незаконность подобной сделки, если искомые 2,061 млрд кубометров газа, поставленные «Укрнафтой» в подземные хранилища газа ПАО «Укртрансгаз» еще в 2006-м, оспорены ею во всех возможных судах Украины и не раз. Оспорены в данном случае означает, что в судебном порядке признано, что этот объем природного газа принадлежит «Укрнафте».

Напомним, ПАО «Укрнафта» — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, оперативное управление которой сохраняет за собой олигарх Игорь Коломойский. Операционный контроль над «Укрнафтой» его группа «Приват» осуществляет с 2003 года.

«Укрнафта» является одним из крупнейших должников перед бюджетом — по состоянию на начало 2019 года ее задолженность составляла около 16,4 млрд гривен, а с пеней и штрафами долг превышает 30 млрд. Эксперты утверждают, что накопленные долги — результат успешно действующих схем по перекачке денег из наполовину государственной структуры в карманы частных бизнесменов. С 2015 года НАБУ ведет расследование по фактам вывода средств из «Укрнафты», хотя особого прогресса в этом деле пока нет.