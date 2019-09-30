В Укртрансбезопасности уволят весь коллектив

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что произойдет смена всего коллектива Государственной службы Украины по безопасности на транспорте для борьбы с коррупцией в этом органе.

Об этом он сказал во время встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации в офисе ЕБА в Киеве, сообщает Укринформ.

«К сожалению, не без проблем в семье, ни для кого не секрет, что была сплошная коррупция в Укртрансбезопасности. Я всех поздравляю с тем, что наконец уволили полноценно, без возможности это решение обжаловать, г-на Ноняка, который в Укртрансбезопасности возглавлял систему и построил целую коррупционную пирамиду. Сейчас мы будем полностью менять весь коллектив, проводить реформы», — сказал министр.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 18 июля сообщил об отстранении Ноняка от обязанностей руководителя Госслужбы по безопасности на транспорте. 25 сентября правительство освободило Ноняка от должности председателя Укртрансбезопасности.