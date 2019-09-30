Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

«Уволить Данилюка Александра Александровича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте указа № 724 / 2019 на сайте главы государства.

Как сообщалось, 27 сентября стало известно, что Данилюк написал заявление об отставке.

Зеленский назначил своего советника Данилюка секретарем СНБО в конце мая текущего года.

Данилюк — с 17 июля 2014 года — постоянный представитель пятого президента Украины Петра Порошенко в Кабинете министров Украины. С 25 сентября 2015 года — заместитель главы администрации президента Порошенко.

В апреле 2016 года был назначен на должность министра финансов Украины. В июне 2018 года был уволен.