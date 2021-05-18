Рада уволила Криклия с должности министра инфраструктуры

Верховная Рада поддержала представление об увольнении Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры Украины.

Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата на пленарном заседании во вторник.

Как сообщалось, Владислав Криклий занимал должность главы Мининфраструктуры с августа 2019 года. Он входил в состав правительства при премьер-министре Алексее Гончаруке, а затем — в Кабмин Дениса Шмыгаля.

В июле 2019 года Криклий был избран народным депутатом по избирательному списку «Слуги народа». С 2015 года возглавлял главный сервисный центр МВД.