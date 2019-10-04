Гетманцев признал необходимость серьезной корректировки законопроекта №1210

Нормы, предложенные законопроектом № 1210 являются гораздо более суровыми, чем должны быть. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Минпром.
«Мы согласны с бизнесом и с экспертами — приблизительно наполовину законопроект должен быть обновлен в части предложенных норм», — сказал он.
По словам Д.Гетманцева, законопроект будет существенно откорректирован, начиная от ставок рентных платежей на добычу железной руды и заканчивая BEPS.
Глава комитета также сообщил, что ко второму чтению в законопроект будет внесена правка относительно повышения рентных платежей на добычу марганцевых руд.
«Если мы сегодня примем законопроект, то у нас будет две недели на внесение правок, а потом еще время на их обсуждения», — сказал он.
Как сообщалось, законопроектом № 1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ — сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-68% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.
Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование, согласно которому изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте № 1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае.
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"законопроектом №1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%" –
упс,
сегодня на ВНУТРЕННЕМ рынке цена 2500 грн за тонну СОРТИРОВАННОЙ РУДЫ (проект надо читать – в нём НЕТ слов "АГЛОМЕРАТ" или "ОКАТЫШ" ) и себестоимости (ВКЛЮЧАЯ ренту) в 1000 гривен за тонну СОРТИРОВАННОЙ РУДЫ,
фактическая рентабельность железорудного сырья это – соотношение прибыли 2000 (3000-1000) грн за тонну СОРТИРОВАННОЙ РУДЫ к себестоимости 1000 гривен за тонну СОРТИРОВАННОЙ РУДЫ достигает 150%,
как 33% (нижнего порога) рентабельности для вычисления ОБЯЗАТЕЛЬСТВ по ренте за СОРТИРОВАННУЮ РУДУ в сравнении с 150% (фактической) рентабельности железорудного сырья (СОРТИРОВАННОЙ РУДЫ) может "стать катастрофой для украинского ГМК"