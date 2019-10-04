Генпрокурор прокомментировал слухи о готовящемся подозрении Порошенко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отказался анонсировать вручение подозрения о злоупотреблении полномочиями пятому президенту Украины Петру Порошенко.

«Мы не анонсируем подозрения, обыски и другие процессуальные решения. Мы активно работаем, и в работе органов досудебного расследования есть много материалов относительно высокопоставленных лиц, бывших нардепов и, в том числе, действующих народных депутатов. Уже в ближайшее время все узнают детали», — сказал он на брифинге в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о том, готовится ли подозрение для Порошенко о злоупотреблении властью.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что уже сегодня в Раду может быть внесено представление о снятии неприкосновенности с Петра Порошенко за злоупотребление властью.