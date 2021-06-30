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В «Слуге народа» пока не знают, смогут ли насобирать голоса за законопроекты против олигархов

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В «Слуге народа» пока не знают, смогут ли насобирать голоса за законопроекты против олигархов

Законопроекты о деолигархизации (№ 5599) и «ресурсный» законопроект с поправками в Налоговый кодекс об индексации отдельных налоговых ставок и повышении рентных платежей (№ 5600) являются наиболее дискуссионными вопросами повестки дня предстоящего внеочередного заседания Верховной Рады, запланированного на 1 июля, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Сегодня (30 июня — Ред.) до 12:00 у меня будут сигнальные данные касательно поддержки двух законопроектов, которые по состоянию на сейчас являются наиболее важными и будут рассмотрены на завтрашнем внеочередном заседании, — это законопроект о деолигархизации и „ресурсный“ законопроект № 5600, он о налогах... И наибольшее сопротивление я вижу в отношении второго законопроекта, потому что он касается денег, а первый — более политический», — сказал Арахамия журналистам перед пленарным заседанием парламента в среду, передает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем он отметил, что фракция не будет проводить заседание с целью согласования позиций по поводу голосования за эти законопроекты, а ограничиться внутренним сигнальным голосованием.

Как сообщалось, президент Украины в начале июня внес в Верховную Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

Согласно документу, достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, этим критериям соответствуют бизнесмен Игорь Коломойский и пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность», народный депутат Петр Порошенко.

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Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу правительственный «ресурсный» законопроект № 5600. Он повышает рентные и другие платежи преимущественно для крупного бизнеса.

налоги, олигархи, рента, Давид Арахамия
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