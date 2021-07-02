Песня убегающих инвесторов: слова Гетьманцева, музыка Коломойского

Несмотря на массовое возмущение, депутаты Верховной Рады все равно проголосовали за «налоговый» законопроект № 5600 за основу. Официальное название проекта № 5600, поданного в Верховную Раду — «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений».

В целом депутаты Верховной Рады дали 264 голоса «за» законопроект № 5600.

Что касается разбивки по фракциям, то она выглядит так:

— «Слуга народа» — 223 голоса «за» (всего 244 депутата);

— «За будущее» — 17 (всего 22);

— «Доверие» — 19 за (всего 20).

Еще 5 голосов дали внефракционные, в том числе, спикер Д. Разумков и вице-спикер Р. Стефанчук. «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» не дали за № 5600 ни единого голоса.

Как видим, голосовали большинство «слуг народа», депутатская группа «За будущее», которую 50/50 контролируют олигарх Игорь Коломойский и министр внутренних дел Арсен Аваков, а также группа «Доверие», представляющая интересы Андрея Веревского и других аграрных магнатов.

И такая картина только подтверждает версию ряда СМИ, что Кабинет Министров является только формальным автором, а на самом деле № 5600 написал глава комитета ВР по финансовой и налоговой политике Даниил Гетманцев по заказу олигарха Коломойского. Сами видите, что и квота Коломойского в «Слуге народа», и «За будущее» «как штык» нажали зеленую кнопку «за».

Почему законопроект № 5600 приобрел такую скандальную славу еще даже до голосования в первом чтении?

Дело в том, что с помощью № 5600 Офис президента планирует дополнительно изыскать с бизнеса и простых украинцев до 50 миллиардов гривен ЗА ОДИН РАЗ! Соответственно, № 5600 под лозунгом «Заплатят все!» повышает налоги, ренту и акцизы практически на все и вся.

Для производителей алкоголя акциз возрастает на 5 %, для пива — плавающая цифра, в зависимости от крепости.

Телекоммуникационная палата Украины возмущается, потому что компании, работающие в сфере телекоммуникаций, должны будут заплатить ренту на 5 % выше.

Для горнорудной отрасли сразу в 2,5 раза повышается рента на добычу железной руды.

Для простых украинцев вводится новый налог — т.н. минимальная налоговая нагрузка в размере 5 % от стоимости участка. Причем платить эти 5 % нужно будет каждый год, независимо от того, выращиваете ли вы что-либо на своей земле или вообще ее не используете.

Да, Гетманцев и компания снизили объемы для необлагаемых участков с 2 до 0, 5 гектаров. Как мы понимаем, сюда попадают и сельские жители, у которых может быть, скажем, 3 огорода и луг общей площадью более 50 соток.

Доберутся и до простых украинцев. Если Вы получили в наследство недвижимость и хотите ее продать, то в случае принятия № 5600 обязаны будете заплатить 18 % в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если продаете 3 и больше квартиры / дома / гаража / дачи.

Самое главное, что № 5600 еще не приняли, а деструктивные процессы уже начались. Миллиард долларов инвестиций Украина уже потеряла. Металлургический гигант «Арселор Миттал Кривой Рог», владеющий комбинатом «Криворожсталь», заявил о планах отказаться от инвестирования 1 (одного) миллиарда долларов в экологическую модернизацию своего производства. Только в апреле Минэкономики и «Арселор Миттал» с большой помпой презентовали меморандум под названием «Стальной миллиард». А в итоге все закончилось пшиком.

И это, как говорится, только цветочки. Раз налоговая нагрузка растет, то все больше и больше украинских предприятий будут сокращать социальные и инвестиционные программы, чтобы заплатить новые налоги.

Закона № 5600 еще нет, а миллиарда инвестиций уже нет. Спасибо Коломойскому, Гетьманцеву и всем депутатам, кто голосовал за повышение налогов!