Войти
Гончарук пообещал с 1 марта начать в Украине «Большое строительство»
официально
Гончарук пообещал с 1 марта начать в Украине «Большое строительство»
Сытник признал, что не добился успехов в борьбе с коррупцией
резонанс
Сытник признал, что не добился успехов в борьбе с коррупцией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

кадры
RSS

В Кабмине появятся новые должности и новые люди

1953
В Кабмине появятся новые должности и новые люди

В Украине, кроме вице-премьера по региональному развитию и экономическим вопросам, может появиться вице-премьер по социальным вопросам.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в интервью «Украинской правде».

Глава правительства подтвердил, что советуется с представителями Офиса президента относительно назначений в Кабинет министров.

Гончарук подтвердил, что ищут вице-премьера по экономическим вопросам — «и есть несколько кандидатов». Имен он не назвал, но опроверг, что эту должность могут занять Игорь Никонов, Виктор Пинзеник или Ростислав Шурма.

Он также подтвердил, что надеется, что Алексей Резников станет министром оккупированных территорий.

«Мы действительно ищем последний месяц людей, которые могли бы усилить правительство. Таких встреч в различных форматах было десяток, может, даже больше. Есть ряд направлений, по которым мы, очевидно, будем усиливаться. На этой неделе парламент поддержал мое представление на Дениса Шмыгаля, у нас появился вице-премьер по региональному развитию. Это важно, так как этот год в плане децентрализации является решающим, мы должны завершить создание стойких общин, а это очень важный административный процесс. Здесь нужен сильный менеджер, который будет фокусироваться именно на этом.

Читайте также: Денежки врозь. Лукашенко больше не будет получать нефть и газ в обмен на дружбу

Второе направление, по которому мы точно будем усиливаться, это экономический блок с фокусом на инвестиции, потому что мы верим в это. Стратегия правительства заключается в том, чтобы увеличить инвестиции... Здесь осталось недолго, я думаю, что в ближайшие недели мы представляем человека, который сможет усилить такой инвестиционный блок правительства...

Есть ряд идей, каким образом усилить социальный блок. Возможно, у нас появится вице-премьер в этом направлении. Но об этом говорить рано, мы еще дискутируем», — рассказал он.

Кабмин, Алексей Гончарук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 10 февраля 2020
Воскресенье, 9 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Что нужно, чтобы в Украину пришли инвестиции

Уже скоро 30 лет наши президенты ездят в Давос «умикать» Украину. Как говорил один из них. А инвестор косяком не идёт, падлюка. И не пойдёт. И дело тут не в отсутствии «нянь», и даже не в месте страны в рейтинге Douing Business. Проблемы глубже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016