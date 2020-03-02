Гончарук не стал комментировать кадровые перестановки в Кабмине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что решение об кадровых перестановках в Кабинете министров является командным, и говорить о том, кого планирует заменить, еще рано.
«Я уже давно заявлял, что мы думаем над серьезным усилением правительства. Это командное решение, которое в большей степени зависит от президента, позиции коллег в парламенте. Каким будет финальное решение — я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно еще на столе. Говорить о том, кого мы планируем заменить ..., по-моему, немного рано», — сказал Гончарук на брифинге в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос журналистов, планируются ли все-таки в среду, 4 марта, в парламенте ротации министров, Гончарук сказал, что не хочет комментировать слухи.
«Я не буду это комментировать, потому что я не хочу распространять слухи, домыслы, манипуляции. Как только будет какая-то официальная информация, мы обязательно сообщим средствам массой информации», — отметил премьер.
Как сообщалось, ранее глава депутатской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит, в том числе, кадровые вопросы.
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