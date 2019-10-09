Войти
Гончарук анонсировал увеличение расходов на оборону в 2020 году
официально
Гончарук анонсировал увеличение расходов на оборону в 2020 году
Лукашенко посочувствовал Зеленскому из-за поведения европейцев
позиция
Лукашенко посочувствовал Зеленскому из-за поведения европейцев

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

столица
RSS

Строго слева направо: Как в Киеве провели обсуждение законопроекта о столице

280
Строго слева направо: Как в Киеве провели обсуждение законопроекта о столице

В воскресенье в Киеве провели «Публичный диалог проекта закона о городе Киеве —столице Украины № 2143-3». По идее мероприятие, организованное депутатами от «Слуги народа», должно было бы стать общественным обсуждением законопроекта, который 3 октября Верховная Рада приняла в первом чтении, но прошло в закрытом формате. При этом большую часть «публичного диалога» заняла презентация самого проекта его авторами, а высказывания представителей приглашенной общественности организаторы всячески пытались «модерировать» в нужном русле — регламентом по времени, ограничениями по сути и «правильно поставленными» вопросами.

«Наслаждение от созерцания»

Обсуждение проекта закона о столице в сети окрестили «закрытой тусовкой Ткаченко», поскольку попасть на мероприятие в столичном НСК «Олимпийский» можно было только по личному приглашению организаторов. При этом приглашенная аудитория была подобрана с математической расчетливостью по «категориям»: представители власти и активисты, молодые и опытные, бизнесмены и общественные деятели, а также сторонники и критики проекта закона о столице от «Слуг народа».
Публичный диалог организовали в модном формате воркшопа с элементами «мозгового штурма», на практике же действо больше походило на реалити-шоу, в котором герои прошли кастинг и были тщательно подобраны и рассажены за нужные столы по типажам. Чтобы аудитория не заскучала, мероприятие вел энергичный ведущий, который и режиссировал все реплики в процессе обсуждения, а по законам драматургии участники публичного диалога прибегали к сантиментам, выражали протест и даже пытались вступать в конфликт.

Около ста участников мероприятия поделили на группы из разных категорий и, прикрепив бейджики с именами, усадили за круглые столы. Такой же круглый стол на сцене с фоном зе!леного цвета поставили для авторов законопроекта, которых представляли нардепы от «Слуги» — бывший гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко, Анна Бондар, Дмитрий Гурин и другие.

Александр Ткаченко начал свое выступление с лирической части, вспомнив, как во времена своей юности ездил на трамвае по цветущему Киеву и посещал библиотеку, и тут же перешел на контраст, назвав современную столицу бранным словом «с**ка». В качестве примеров городов, на которые должна равняться украинская столица он назвал Лейпциг и Варшаву, а также сообщил, что в новом законопроекте использованы наработки лучших специалистов мира из Европейской хартии местного самоуправления и декларации ООН Habitat III.

При этом Ткаченко назвал и ключевой критерий стратегии развития городов, прописанный в международных документах, на который необходимо равняться и Киеву: «Сегодня каждый житель города должен ощущать наслаждение от жизни в нем и созерцания».

«Киев завтра — это право на наслаждение от жизни», — также убеждал присутствующих Дмитрий Гурин, представляя изменения, которые должен внести новый закон в устройство и жизнь столицы. Среди них — «революционное» разделение власти, переименование исполнительного комитета в магистрат, закрепление за каждым деревом в Киеве электронного номера и даже предоставление полиции права вхождения на объекты незаконного строительства (на том, сколько законов в Украине необходимо переписать, чтобы ввести это нововведение, авторы внимания не заостряли). При этом Дмитрий Гурин особо подчеркнул важность переведения депутатов Киевсовета на зарплату — чтобы во власть не прошли застройщики.

Нетерпеливые гости

После презентации законопроекта энергичный ведущий (который, как оказалось, по совместительству является еще и архитектором), сообщил, что можно переходить к публичному обсуждению за столами. При этом он отметил, что при обсуждении вводятся правила: участники должны высказываться по очереди и непременно слева направо (а это, оказывается, очень важно, чтобы задействовать оба полушария мозга), свои тезисы необходимо выложить за минуту и постараться не перебивать друг драга. А, чтобы уж точно стало понятно, в каком формате необходимо проводить дискуссию, наглядный пример покажут авторы законопроекта за главным столом на сцене.

Далее на экран вывели первый вопрос к экспертам «Что для меня лично Киев, и каким я хочу его видеть?», и участники начали обсуждение. В своей речи эксперты рассказали о «городе, где прошло детство», а также отметили, что столице крайне важно меняться, и именно новый законопроект поможет сделать Киев лучше и комфортнее.

После первого круга обсуждения ведущий неожиданно решил поинтересоваться у всех присутствующих, а кто из них вообще читал обсуждаемый на мероприятии законопроект. Руки подняли менее половины присутствующих, что, впрочем, не огорчило модератора. А второй вопрос к экспертам «Как этот закон приближает нас к желанному результату?», очевидно, и был предложен, чтобы разъяснить его важность тем, кто не читал законопроект.

Пока авторы законопроекта со сцены рассказывали обо всех преимуществах своего детища, приглашенные для обсуждения гости в зале ждали своей очереди высказаться. Через полчаса откровенно «сладкой» презентации многим из присутствующих стало приторно. Тут неожиданно, нарушив правила модерации, на сцену ворвался скандально известный украинский политик Михаил Бродский, который в присущем ему тоне поинтересовался у ведущего о цели мероприятия и выразил недовольство длительным ожиданием («Мы здесь собрались поговорить?», «Скажите, и я уйду...»).

После короткого общения с Ткаченко, который, видимо, успокоил «нетерпеливого» гостя, организаторы посовещались и на ходу стали менять правила.

Нарушения Конституции и зарплата депутатам

Когда, наконец, публичное обсуждение перешло к стадии обсуждения, присутствующим снова напомнили о том, что высказываться следует строго слева направо и предложили вопросы для дискуссии: «Что для вас наслаждение от жизни в Киеве?», «Что нужно добавить в закон, чтобы он обеспечил желаемый результат?» и «Как вы видите свою роль в реализации этих улучшений?». При этом сама постановка вопросов была тщательно продумана организаторами и не подразумевала в ответе никакой критики (нельзя на вопрос «Что нужно добавить в закон?» ответить фразой «Он нарушает Конституцию»).

Отвечая на эти «хитропродуманные» вопросы, некоторые участники отмечали их некорректность, а те, кто действительно хотел высказаться, даже умудрялись на них не отвечать, а говорить строго по сути своих предложений.

Так, киевский активист Виталий Белецкий высказал мнение о том, что нельзя вообще обсуждать законопроект о столице без информирования жителей города о нем, а сам законопроект нарушает Конституцию Украины. При этом депутат Киевсовета Ольга Балицкая насчитала в нем не менее семи нарушений Основного Закона — ст. 2,7, 140, 141, 41, 24 и 19 Конституции Украины.

Участники мероприятия также высказались по поводу районных советов, которые необходимо вернуть, и коммунальных предприятий города, которые следует сократить «как коррупционный рычаг». Поскольку почти треть приглашенных гостей являются депутатами Киевсовета, пункт законопроекта о зарплатах депутатам Киевсовета (как в Варшаве!) был принят с одобрением. А предложение Александра Пабата о том, что Киеву следует вернуть 100% налогов города, даже вызвало аплодисменты. О необходимости «отдать столице 100% НДФЛ, которые Киев зарабатывал, не грабя киевлян» высказался и Михаил Бродский. На это предложение молниеносно среагировал Ткаченко, тут же сообщив: «Будем подавать...».
«Он уважать себя заставил...»

Старейший и опытнейший гость мероприятия Александр Омельченко позволил себе не вписаться в регламент и рассказать обо всем «наболевшем». Сан Саныч начал свое выступление с поздравления учителей с профессиональным праздником, рассказал о патриотизме, а также предложил исключить из украинской терминологии понятие «оппозиция» («Раз проиграл выборы — значит, был негодяем!»). При этом бывший мэр столицы даже отчитал Александра Ткаченко, который пытался во время его речи перешептываться с соседями по столику, напомнив, что вдвое старше и заслуживает к себе уважительного отношения. По сути вопроса Омельченко предложил подправить законопроект в соответствии с Конституцией и Европейской хартией и не менять в городе каштаны на платаны.

После 2,5 часов публичного обсуждения законопроекта о столицы, большую часть которого было потрачено на презентацию, ведущий предложил закругляться. Тем гостям, которым не было предоставлено слово, было предложено внести свои пожелания по улучшению закона в электронной форме. Напоследок организаторы сообщили, что публичные обсуждения проекта закона о столице продолжатся в районах города и закончили мероприятие аплодисментами самим себе.

Что это было?

Широкая общественность узнала о том, что в Киеве провели «Публичный диалог проекта закона о городе Киеве — столице Украины № 2143-3» из соцсетей, где организаторы проводили прямую трансляцию мероприятия, а участники выкладывали фото со своими комментариями. Киевские власти также среагировали на мероприятие, собрав срочное заседание во главе с секретарем Киевсовета Владимирм Прокопивым, который заявил, что законопроект «СН» угрожает национальной безопасности.

Читайте также: SMM за 2 млн: Как структура Киевсовета заказывает ботов за деньги киевлян

После того, как стало известно, что общественные слушания по важнейшему для столицы закону прошли в закрытом формате, соцсети взорвала волна негодования. Народ возмутил тот факт, что об этих слушаниях не было сообщений ни в СМИ, ни на городских сайтах, ни даже в соцсетях, а попасть на него смогли только избранные организаторами персоны.

Впрочем, высказывать свое мнение о проведении этого «публичного диалога» киевляне и гости столицы могут далеко не везде. Например, сам Александр Ткаченко под видео воскресного мероприятия на своей странице в фейсбук просто отключил комментарии. А уже на следующий день после закрытого мероприятия Ткаченко официально подтвердил, что претендует на должность главы КГГА и уже подал декларацию о доходах. Естественно, зайти в мэрию и править столицей нардеп от «Слуги народа» планирует по «своему» же закону...

КГГА, Киев, Александр Ткаченко
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 9 октября 2019
Вторник, 8 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Сказка о справедливости

Пашинского можно и нужно допрашивать. Но строго по факту бесконечного, конвейерного «элитного воровства» в особо крупных. И в порядке живой очереди. И одновременно с пристрастно допрашиваемым в другой комнате Свинарчуком. И так далее. Сегодняшний же арестный «пашинский-формат» - это строго про дальнейшее разрушение сакральности Зеленского и очередное доказательство его неготовности реально разрушать воровскую Систему.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О программе правительства

Программа реформ удручает своим интеллектуальным убожеством. В ней не сделана даже попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. Складывается впечатление, что авторы собираются (собираются ли в действительности?) реформировать экономику, существующую совершенно отдельно от мировой. Результат абсолютно предсказуем…
Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Старая страна нового президента

Зеленский не мессия и никогда им не был - никто не выбрал бы на роль мессии неопытного артиста. Его историческая роль совершенно другая. Он должен был стать главой ликвидационной комиссии. Поэтому очень важно критиковать Зеленского правильно – не за то, что у него не получается руководить старым государством, а за то, что, вопреки воле избирателей, он пытается его реанимировать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016