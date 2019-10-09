Строго слева направо: Как в Киеве провели обсуждение законопроекта о столице

В воскресенье в Киеве провели «Публичный диалог проекта закона о городе Киеве —столице Украины № 2143-3». По идее мероприятие, организованное депутатами от «Слуги народа», должно было бы стать общественным обсуждением законопроекта, который 3 октября Верховная Рада приняла в первом чтении, но прошло в закрытом формате. При этом большую часть «публичного диалога» заняла презентация самого проекта его авторами, а высказывания представителей приглашенной общественности организаторы всячески пытались «модерировать» в нужном русле — регламентом по времени, ограничениями по сути и «правильно поставленными» вопросами.

«Наслаждение от созерцания»

Обсуждение проекта закона о столице в сети окрестили «закрытой тусовкой Ткаченко», поскольку попасть на мероприятие в столичном НСК «Олимпийский» можно было только по личному приглашению организаторов. При этом приглашенная аудитория была подобрана с математической расчетливостью по «категориям»: представители власти и активисты, молодые и опытные, бизнесмены и общественные деятели, а также сторонники и критики проекта закона о столице от «Слуг народа».

Публичный диалог организовали в модном формате воркшопа с элементами «мозгового штурма», на практике же действо больше походило на реалити-шоу, в котором герои прошли кастинг и были тщательно подобраны и рассажены за нужные столы по типажам. Чтобы аудитория не заскучала, мероприятие вел энергичный ведущий, который и режиссировал все реплики в процессе обсуждения, а по законам драматургии участники публичного диалога прибегали к сантиментам, выражали протест и даже пытались вступать в конфликт.

Около ста участников мероприятия поделили на группы из разных категорий и, прикрепив бейджики с именами, усадили за круглые столы. Такой же круглый стол на сцене с фоном зе!леного цвета поставили для авторов законопроекта, которых представляли нардепы от «Слуги» — бывший гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко, Анна Бондар, Дмитрий Гурин и другие.

Александр Ткаченко начал свое выступление с лирической части, вспомнив, как во времена своей юности ездил на трамвае по цветущему Киеву и посещал библиотеку, и тут же перешел на контраст, назвав современную столицу бранным словом «с**ка». В качестве примеров городов, на которые должна равняться украинская столица он назвал Лейпциг и Варшаву, а также сообщил, что в новом законопроекте использованы наработки лучших специалистов мира из Европейской хартии местного самоуправления и декларации ООН Habitat III.

При этом Ткаченко назвал и ключевой критерий стратегии развития городов, прописанный в международных документах, на который необходимо равняться и Киеву: «Сегодня каждый житель города должен ощущать наслаждение от жизни в нем и созерцания».

«Киев завтра — это право на наслаждение от жизни», — также убеждал присутствующих Дмитрий Гурин, представляя изменения, которые должен внести новый закон в устройство и жизнь столицы. Среди них — «революционное» разделение власти, переименование исполнительного комитета в магистрат, закрепление за каждым деревом в Киеве электронного номера и даже предоставление полиции права вхождения на объекты незаконного строительства (на том, сколько законов в Украине необходимо переписать, чтобы ввести это нововведение, авторы внимания не заостряли). При этом Дмитрий Гурин особо подчеркнул важность переведения депутатов Киевсовета на зарплату — чтобы во власть не прошли застройщики.

Нетерпеливые гости

После презентации законопроекта энергичный ведущий (который, как оказалось, по совместительству является еще и архитектором), сообщил, что можно переходить к публичному обсуждению за столами. При этом он отметил, что при обсуждении вводятся правила: участники должны высказываться по очереди и непременно слева направо (а это, оказывается, очень важно, чтобы задействовать оба полушария мозга), свои тезисы необходимо выложить за минуту и постараться не перебивать друг драга. А, чтобы уж точно стало понятно, в каком формате необходимо проводить дискуссию, наглядный пример покажут авторы законопроекта за главным столом на сцене.

Далее на экран вывели первый вопрос к экспертам «Что для меня лично Киев, и каким я хочу его видеть?», и участники начали обсуждение. В своей речи эксперты рассказали о «городе, где прошло детство», а также отметили, что столице крайне важно меняться, и именно новый законопроект поможет сделать Киев лучше и комфортнее.

После первого круга обсуждения ведущий неожиданно решил поинтересоваться у всех присутствующих, а кто из них вообще читал обсуждаемый на мероприятии законопроект. Руки подняли менее половины присутствующих, что, впрочем, не огорчило модератора. А второй вопрос к экспертам «Как этот закон приближает нас к желанному результату?», очевидно, и был предложен, чтобы разъяснить его важность тем, кто не читал законопроект.

Пока авторы законопроекта со сцены рассказывали обо всех преимуществах своего детища, приглашенные для обсуждения гости в зале ждали своей очереди высказаться. Через полчаса откровенно «сладкой» презентации многим из присутствующих стало приторно. Тут неожиданно, нарушив правила модерации, на сцену ворвался скандально известный украинский политик Михаил Бродский, который в присущем ему тоне поинтересовался у ведущего о цели мероприятия и выразил недовольство длительным ожиданием («Мы здесь собрались поговорить?», «Скажите, и я уйду...»).

После короткого общения с Ткаченко, который, видимо, успокоил «нетерпеливого» гостя, организаторы посовещались и на ходу стали менять правила.

Нарушения Конституции и зарплата депутатам

Когда, наконец, публичное обсуждение перешло к стадии обсуждения, присутствующим снова напомнили о том, что высказываться следует строго слева направо и предложили вопросы для дискуссии: «Что для вас наслаждение от жизни в Киеве?», «Что нужно добавить в закон, чтобы он обеспечил желаемый результат?» и «Как вы видите свою роль в реализации этих улучшений?». При этом сама постановка вопросов была тщательно продумана организаторами и не подразумевала в ответе никакой критики (нельзя на вопрос «Что нужно добавить в закон?» ответить фразой «Он нарушает Конституцию»).

Отвечая на эти «хитропродуманные» вопросы, некоторые участники отмечали их некорректность, а те, кто действительно хотел высказаться, даже умудрялись на них не отвечать, а говорить строго по сути своих предложений.

Так, киевский активист Виталий Белецкий высказал мнение о том, что нельзя вообще обсуждать законопроект о столице без информирования жителей города о нем, а сам законопроект нарушает Конституцию Украины. При этом депутат Киевсовета Ольга Балицкая насчитала в нем не менее семи нарушений Основного Закона — ст. 2,7, 140, 141, 41, 24 и 19 Конституции Украины.

Участники мероприятия также высказались по поводу районных советов, которые необходимо вернуть, и коммунальных предприятий города, которые следует сократить «как коррупционный рычаг». Поскольку почти треть приглашенных гостей являются депутатами Киевсовета, пункт законопроекта о зарплатах депутатам Киевсовета (как в Варшаве!) был принят с одобрением. А предложение Александра Пабата о том, что Киеву следует вернуть 100% налогов города, даже вызвало аплодисменты. О необходимости «отдать столице 100% НДФЛ, которые Киев зарабатывал, не грабя киевлян» высказался и Михаил Бродский. На это предложение молниеносно среагировал Ткаченко, тут же сообщив: «Будем подавать...».

«Он уважать себя заставил...»

Старейший и опытнейший гость мероприятия Александр Омельченко позволил себе не вписаться в регламент и рассказать обо всем «наболевшем». Сан Саныч начал свое выступление с поздравления учителей с профессиональным праздником, рассказал о патриотизме, а также предложил исключить из украинской терминологии понятие «оппозиция» («Раз проиграл выборы — значит, был негодяем!»). При этом бывший мэр столицы даже отчитал Александра Ткаченко, который пытался во время его речи перешептываться с соседями по столику, напомнив, что вдвое старше и заслуживает к себе уважительного отношения. По сути вопроса Омельченко предложил подправить законопроект в соответствии с Конституцией и Европейской хартией и не менять в городе каштаны на платаны.

После 2,5 часов публичного обсуждения законопроекта о столицы, большую часть которого было потрачено на презентацию, ведущий предложил закругляться. Тем гостям, которым не было предоставлено слово, было предложено внести свои пожелания по улучшению закона в электронной форме. Напоследок организаторы сообщили, что публичные обсуждения проекта закона о столице продолжатся в районах города и закончили мероприятие аплодисментами самим себе.

Что это было?

Широкая общественность узнала о том, что в Киеве провели «Публичный диалог проекта закона о городе Киеве — столице Украины № 2143-3» из соцсетей, где организаторы проводили прямую трансляцию мероприятия, а участники выкладывали фото со своими комментариями. Киевские власти также среагировали на мероприятие, собрав срочное заседание во главе с секретарем Киевсовета Владимирм Прокопивым, который заявил, что законопроект «СН» угрожает национальной безопасности.

После того, как стало известно, что общественные слушания по важнейшему для столицы закону прошли в закрытом формате, соцсети взорвала волна негодования. Народ возмутил тот факт, что об этих слушаниях не было сообщений ни в СМИ, ни на городских сайтах, ни даже в соцсетях, а попасть на него смогли только избранные организаторами персоны.

Впрочем, высказывать свое мнение о проведении этого «публичного диалога» киевляне и гости столицы могут далеко не везде. Например, сам Александр Ткаченко под видео воскресного мероприятия на своей странице в фейсбук просто отключил комментарии. А уже на следующий день после закрытого мероприятия Ткаченко официально подтвердил, что претендует на должность главы КГГА и уже подал декларацию о доходах. Естественно, зайти в мэрию и править столицей нардеп от «Слуги народа» планирует по «своему» же закону...