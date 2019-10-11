Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского



Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите призвал лидеров стран Содружества независимых государств поддержать действующие власти Украины.

Об этом сообщило государственное информационное агентство Беларуси БЕЛТА.

«Недавно украинская тема звучала. Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине», — отметил он.

1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера» по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.

Сторонники Порошенко и некоторые активисты успели окрестить «формулу Штайнмайера» путем к капитуляции перед государством-агрессором.

Вечером 2 октября на Майдане Независимости в Киеве собралось несколько тысяч человек, не согласных с действиями президента. Протестующие также пришли под стены Офиса президента, требуя не допустить капитуляции Украины перед агрессором. Они скандировали «Зелю геть!» и «Импичмент»".

На 14 октября назначено еще одно вече протеста.