Войти
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского
дружба народов
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского
В Кабмине хотят сделать «Укрпошту» квазибанком
инициатива
В Кабмине хотят сделать «Укрпошту» квазибанком

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Президента изолировали от ситуации с законопроектом №1210, — Беленький

588
Президента изолировали от ситуации с законопроектом №1210, — Беленький

Многочисленные обращения промышленных объединений и профсоюзов к президенту о недопустимости принятия законопроекта № 1210, который может привести к уничтожению металлургической отрасли, до Зеленского не доходили. Они терялись где-то в Офисе президента. Такой вывод сделал председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, комментируя по просьбе OBOZREVATEL ответ президента относительно рисков принятия этого законопроекта во время пресс-марафона 10 октября.

Беленького удивил тот факт, что Зеленский ничего не знал о законопроекте № 1210 — несмотря на многочисленные обращения от металлургов относительно последствий, к которым может привести запланированое в нем резкое увеличение рентной платы.

«И наша федерация, и наши коллеги из ассоциации „Укрметаллургпром“, и наши коллеги из профсоюза металлургов-горняков Украины, и трудовые коллективы непосредственно горно-обогатительных комбинатов — все, насколько мне известно, обращались по этому поводу лично к президенту, к премьер-министру, председателю профильного комитета Гетманцеву, еще к ряду министров, в частности, к министру экономики. К сожалению, насколько я понимаю, до президента эта информация не доходила. Наверное, где-то фильтровалась в Офисе президента. И, к сожалению, для него эта информация оказалась новой. Хотя обращений было очень много», — подчеркнул Беленький.

Лишь за последний месяц, по его словам, только на имя президента представители металлургической отрасли направили более 10 официальных обращений.

«С одной стороны, очевидно, президент объективно не успевает читать все обращения. Но о таких важных темах его должны были бы, наверное, проинформировать. Тем более, что речь идет о предприятиях, которые в основном расположены в его родном городе — в Кривом Роге. К сожалению, этого не произошло. Поэтому, возможно, господин Зеленский теперь сделает какие-то выводы относительно своих подчиненных из Офиса президента по этой ситуации. И в дальнейшем его будут информировать лучше», — отметил Беленький.

Вместе с тем, председатель Федерации металлургов Украины считает позитивным тот факт, что информация о резонансном законопроекте дошла до Зеленского хотя бы во время пресс-марафона.

«Теперь президент в курсе. И если Верховная Рада все же примет этот законопроект — он потом еще должен быть подписан президентом. Есть надежда, что если не разберется Верховная Рада — разберется президент. И мы все же не получим закон, который даст старт уничтожениею нашей отрасли», — выразил надежду Беленький.

Ранее предусмотренные законопроектом № 1210 изменения в налоговое законодательство резко раскритиковали эксперты и представители бизнес-сообщества. В частности, запланированное в нем резкое увеличение рентных платежей приведет к фактическому уничтожению целого ряда отраслей промышленности: из-за чрезмерной налоговой нагрузки они станут неконкурентоспособными.

Читайте также: Непродуманный законопроект 1210 может нанести значительный ущерб украинской экономике, его стоит доработать и принимать весной, — председатель ФРУ

Впрочем, несмотря на немалый резонанс в СМИ и неоднократные письменные обращения к президенту, во время пресс-марафона Зеленского выяснилось, что он не знаком с рисками, которые несет законопроект № 1210 и возможными негативными последствиями его принятия для экономики Украины.

рента, руда, Сергей Беленький
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 11 октября 2019
Четверг, 10 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016