Непродуманный законопроект 1210 может нанести значительный ущерб украинской экономике, его стоит доработать и принимать весной, - председатель ФРУ

Принятие непродуманных изменений в Налоговый кодекс в законопроекте 1210 может нанести значительный ущерб украинской экономике. Так прокомментировали законодательную инициативу глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник и заслуженный экономист Украины Виктор Суслов.

Наибольшие обсуждения, возникшие вокруг предложений законопроекта относительно налогообложения добычи железной руды — не утихают. Налоговые законопроекты еще недоработанные и как следствие могут нанести ущерб отечественной экономике, считает Олейник.

«Цена, себестоимость с этими новыми нагрузками, с новой рентой и логистика доставки говорят, что наша продукция будет неконкурентной. И вопрос: зачем государству иметь такую политику, которая убивает нашего работодателя, которая убивает экспорт и которая не способствует тому, чтобы инвестиции шли в Украину? Я надеюсь все таки, что здравый смысл у депутатов есть, и что они прислушаются к реальному сектору экономики, и что любая законодательная инициатива должна обсуждаться среди участников рынка», — отметил он.

Эксперты отмечают, законопроект 1210 может негативно повлиять на экономику как в части отдельных предприятий, так и государства в целом. Ведь с принятием изменений рентная ставка для горно-добывающих предприятий возрастет и будет больше в 10 раз чем в Российской Федерации.

«Хочется пожелать только депутатам не спешить, в они сейчас спешат. Тут надо очень внимательно считать, потому что непродуманные шаги могут нанести очень большой ущерб украинской экономике», — убежден Суслов.

Эксперты подчеркивают: изменения стоит начинать весной в рамках налоговой реформы, как отмечал ранее премьер-министр.