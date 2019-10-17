Рада создала ВСК по восстановлению территориальной целостности

Верховная рада Украины поддержала проект постановления № 2268 «О создании Временной специальной комиссии Верховной рады Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины», передает корреспондент РБК-Украина.
За документ проголосовали 316 нардепов.
ВСК поручено обеспечить изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов ВР по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.
Временной специальной комиссии:
проводить в случае необходимости, но не реже одного раза в месяц в закрытом режиме слушания по вопросам принципов и критериев формирования, способов реализации госполитики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях с участием уполномоченных представителей президента, Кабинета министров, Министерства обороны, Вооруженных сил, госорганов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов;
готовить для рассмотрения ВР в установленном порядке законодательные предложения по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины на временно оккупированных территориях;
формировать рекомендации по стратегическим и неотложным мерам, направленным на восстановление территориальной целостности и обеспечение суверенитета Украины на временно оккупированных территориях.
Так, в ВСК вошли 12 народных депутатов.
«Избрать председателем Временной специальной комиссии Рахманина Сергея Ивановича (фракция политической партии» Голос «), заместителем председателя — Корниенко Александра Сергеевича (фракция политической партии „Слуга народа“)», — говорится в тексте постановления.
Новость дополняется
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016