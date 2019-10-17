Рада создала ВСК по восстановлению территориальной целостности

Верховная рада Украины поддержала проект постановления № 2268 «О создании Временной специальной комиссии Верховной рады Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины», передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 316 нардепов.

ВСК поручено обеспечить изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов ВР по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

Временной специальной комиссии:

проводить в случае необходимости, но не реже одного раза в месяц в закрытом режиме слушания по вопросам принципов и критериев формирования, способов реализации госполитики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях с участием уполномоченных представителей президента, Кабинета министров, Министерства обороны, Вооруженных сил, госорганов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов;

готовить для рассмотрения ВР в установленном порядке законодательные предложения по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины на временно оккупированных территориях;

формировать рекомендации по стратегическим и неотложным мерам, направленным на восстановление территориальной целостности и обеспечение суверенитета Украины на временно оккупированных территориях.

Так, в ВСК вошли 12 народных депутатов.

«Избрать председателем Временной специальной комиссии Рахманина Сергея Ивановича (фракция политической партии» Голос «), заместителем председателя — Корниенко Александра Сергеевича (фракция политической партии „Слуга народа“)», — говорится в тексте постановления.

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