Путин выводит РФ из соглашения о наказании за военную агрессию

Президент России Владимир Путин предлагает Госдуме отозвать признание международной комиссии по расследованию нарушений прав во время вооруженных конфликтов. Об этом пишут российские СМИ.
Сообщается, что Путин внес в Государственную думу законопроект об отзыве признания данной комиссии, которая была создана в рамках Женевских конвенций. Формальным поводом названо то, что фактически комиссия не работает с 1991 года, но Россия продолжает выплачивать взносы.
Кроме того, Путин отметил, что сегодня «существенно возрастают риски злоупотребления полномочиями комиссии со стороны недобросовестных государств».
Отметим, комиссию создавали в соответствии с дополнительным протоколом 1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. Протокол касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов, СССР ратифицировал его в 1989 году.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016