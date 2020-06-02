В Раде рассказали, почему не голосовали за футбольную ВСК: интересы третьих лиц и лобизм

В конце мая постановления о деятельности футбольной ВСК (изучала вопрос строительства футбольных площадок) были в повестке дня, однако их сняли с голосования. По словам депутата Николая Величковича, нардепы подозревают отдельных членов Комиссии в лоббизме интересов своих однопартийцев, передает УНН.
«Вы же знаете, что уже пытались голосовать за продление/непродлении работы этой (футбольной — ред.) ВСК, задавали вопросы в повестку дня, но сняли вопрос с рассмотрения.
Я не знаю, какое будет решение зала, когда проект постановления вновь вынесут. Однако я знаю, что есть много депутатов, которые против продления действия ВСК, и имеют замечания к тому, что наработала комиссия.
Кроме того, есть ряд депутатов, которые имеют предостережения о том, что некоторые члены ВСК могут лоббировать интересы отдельных своих однопартийцев», — рассказал Величкович.
За полгода работы, ВСК пришла к выводу, что Украинская ассоциация футбола не получает бюджетного финансирования с 2015 года и не является распорядителем государственных средств.
«И я думаю, что это важный момент, к которому пришла ВСК. Поэтому, коллеги-депутаты, голосуя за постановления об этой Комиссии, будут принимать решение, исходя из этого», — резюмировал Валичкович.
Напомним, что парламентская ВСК по строительству футбольных площадок работала 6 месяцев и 15 мая срок ее полномочий истек.
После этого, депутат из ВСК — Григорий Мамка — на партийном сайте ОПЗЖ начал призывать ВР к продлению срока действия Комиссии. Однако, Рада вопросы ВСК сняла с рассмотрения.
Параллельно, о политическом подтексте работы футбольной ВСК заявили легенды украинского футбола — обладатели «Золотого мяча» Блохин, Беланов и Шевченко.
Они призвали парламент не допустить манипуляций на теме ВСК, имеющих целью дискредитацию украинского футбола, напоминает издание.
К заявлению футболистов присоединились и другие функционеры, которые призывали парламентариев не путать спорт с политикой.
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