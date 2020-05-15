В случае продления срока работы футбольной ВСК, мы выйдем за рамки предмета расследования, – «Слуга народа»

ВСК по строительству футбольных площадок хочет продлить еще на полгода срок своей работы, однако не все члены Комиссии поддерживают такую инициативу. Есть мнения, что ВСК должна работать втолько пределах предмета своего расследования. Причины же, которые сегодня называют в качестве оснований для продления, свидетельствуют о намерениях выйти за эти рамки. Так считает, в частности, один из членов ВСК, депутат от «Слуги народа» Игорь Кривошеев.

«Была дискуссия, мнения разделились. Мое личное мнение было таково, что факты, подпадающие под предмет расследования ВСК, уже были проверены. Есть факты, которые не проверены, но мне кажется, что они под предмет расследования Комиссии не подпадают и немного будут выходить за пределы. Поэтому, мое мнение было, что именно с этим предметом расследования нужно заканчивать. Было голосование, я воздержался», — объяснил он, почему не голосовал за продолжение работы Комиссии еще на полугодовой срок.

По словам Кривошеева отчет, который ВСК представила вчера по итогам заседания, состоит из двух частей.

«В теле отчета мы предоставили только те дела, которые завершены, и, по сути, эта информация проверена правоохранителями. Если мы говорим о второй части отчета, касающейся информации, нуждающейся в проверке — это нельзя назвать фактами, это просто информация, которую еще надо проверять, и она может не соответствовать действительности. Такого было много, вы понимаете, что этот процесс выгоден нескольким силам, обоим, и работать было трудно», — сказал депутат.

Как известно, вчера состоялось итоговое заседание футбольной ВСК. Депутаты подали в ВР постановление, где просят продлить их полномочия еще на 6 месяцев. За те 6 месяцев, что они уже проработали, члены ВСК успели несколько раз заслушать правоохранителей, собрать ответы на свои запросы и посетить построенные мини-поля.

Работу ВСК, между тем, многие считают политизированной из-за попыток отдельных ее членов угодить интересам депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса. Последний якобы предлагает деньги за «правильные» голосования и решения. Такой инсайд, по крайней мере, публиковала журналистка Коба.

И сам Суркис тоже дал повод называть его лоббистом футбольной ВСК из-за смс-переписки по этому проводу. На этапе образования Комиссии он давал кому-то в смс команду работать дальше.

В целом, противостояние Суркиса с президентом УАФ Андреем Павелко давно очевидно для футбольной общественности. Причина его точно неизвестна, но по заявлению УАФ против оффшора Суркиса «Ньюпорт менеджмент» возбуждено уголовное дело. Этот оффшор из орбиты бизнеса Суркисов, и он осваивал футбольные средства от УЕФА, которые в период президентства Григория Суркиса в ФФУ должны были пойти на целевые программы развития отечественного футбола.

Поэтому, не исключено, что Суркис может преследовать цель личной мести Павелко за разоблачение оффшорных футбольных схем.

Так или иначе, но судьбу ВСК решит парламент.