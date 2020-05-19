Нардепы не будут голосовать за продление работы ВСК по футбольным полям: факты злоупотребил не подтвердились

7 мая истек полугодовой срок работы ВСК по вопросам строительства футбольных площадок по программе 2017-2018 гг. Комиссия не смогла подготовить итоговый вывод о своей работе и просит парламент продлить сроки ее работы еще на полгода. Однако, депутаты, как правило, не видят для этого достаточных оснований. Там говорят о политическом контексте деятельности ВСК.

«Я, пожалуй, не буду поддерживать продление работы этой ВСК. У нас есть мощная правоохранительная система, есть аудиторская служба, Счетная палата, и я считаю, что было достаточно времени, чтобы провести проверку. Если есть правовые основания, то нужно в правовом поле это выяснить. Также мы должны руководствоваться не журналистскими расследованиями, а прежде всего фактами», - заявил по этому поводу нардеп Антон Яценко.

На его округе по программе был построен футбольный стадион в г. Христиновка (Черкасская область).

«Я не вижу в этом никаких нарушений или злоупотреблений. Позитивная вещь и надо спорт развивать. Но наряду с этим любой тендер или расходование средств должны проверяться, должна быть система предупреждений, если есть вопросы. Однако для этого должны быть аудиторские отчеты, строительные экспертизы, а не политические заявления », - добавил он и снова отметил, что факты каких-то злоупотребления ему не известны.

Похожего мнения и другие депутаты. Мажоритарщики вообще говорят о том, что работа футбольной ВСК заблокировала программу по развитию спортивной инфраструктуры, и сейчас почти ничего не строится. Зато «под куполом» устраивают политизированы представления-расследования.

«Я считаю, что продолжать работу ВСК нецелесообразно. И материала уже более чем достаточно, чтобы быстро завершить ее работу», — говорит депутат Сергей Алексеев и добавляет, что Комиссия не должна выходить за рамки предоставленных ей ВР полномочий.

Факт выхода за пределы полномочий уже признают и в самой ВСК.

«Мое личное мнение таково, что факты, подпадающие под предмет расследования ВСК, уже были проверены. Есть факты, которые не проверены, но мне кажется, что они под предмет расследования Комиссии не подпадают. Поэтому, мое мнение, что именно с этим предметом расследования нужно заканчивать. Было голосование, я воздержался», — пояснял член ВСК от «Слуги народа» Игорь Кривошеев.

Другого мнения придерживаются в ОПЗЖ, в которую входит нардеп Григорий Суркис, которого давно обвиняют в попытках свести личные счеты с Украинской ассоциацией футбола.

Его коллега по партии и по совместительству заместитель председателя ВСК Григорий Мамка публично требует продолжения работы Комиссии и даже заявляет, что правоохранители ему якобы «не помешают» расследовать дальше.

Какие правоохранительные органы мешают Мамке, он не уточнил, хотя в СМИ есть информация о подкупе прокурора ОГП в интересах Суркиса именно по делу «футбольных площадок». Также указывалось на то, что с прокурором-взяточником вел переговоры именно Мамка.

Напомним, что Мамку также обвиняли в давлении на представителей ВСК во время голосования за промежуточный отчет работы Комиссии. Накануне депутаты не поддержали предложенный им вариант промежуточного отчета и проголосовали за проект документа, предоставленный председателем ВСК Анатолием Костюхом.