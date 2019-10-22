В Кремле заявляют, что саммит «нормандской четверки» пока не готовится

Процесс подготовки саммита «нормандской четверки» осложнился новыми подходами и запросами «одной из сторон». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков саммита нет и быть не может, потому что, как вы знаете позицию президента РФ Владимира Путина, сначала подготовка, потом — саммит, — сказал он. — В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон». О какой из четырех сторон этого формата, в который входят Россия, Германия, Франция и Украина, идет речь, Песков не уточнил.«

«„Нормандскому формату“ сейчас тяжело», — констатировал представитель Кремля. Он заявил, что именно лидеры «четверки» согласовали комплекс минских договоренностей, однако «сейчас одна из сторон — участниц „нормандского формата“ допускает отхождение от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту». «В ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, „нормандский формат“ испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, это затягивает столь ценное время», — добавил Песков.

Напомним, что Путин на днях провел переговоры по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В сообщении Кремля по итогам переговоров с французским лидером отмечалось, что «от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в „нормандском формате“ и в контактной группе».