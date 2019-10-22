Войти
Зеленский и Болсонару обсудили возможность реанимации космического проекта
официально
Зеленский и Болсонару обсудили возможность реанимации космического проекта
Глава Евросовета не исключает любого варианта Brexit
дружба народов
Глава Евросовета не исключает любого варианта Brexit

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

В Кремле заявляют, что саммит «нормандской четверки» пока не готовится

177
В Кремле заявляют, что саммит «нормандской четверки» пока не готовится

Процесс подготовки саммита «нормандской четверки» осложнился новыми подходами и запросами «одной из сторон». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков саммита нет и быть не может, потому что, как вы знаете позицию президента РФ Владимира Путина, сначала подготовка, потом — саммит, — сказал он. — В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон». О какой из четырех сторон этого формата, в который входят Россия, Германия, Франция и Украина, идет речь, Песков не уточнил.«

«„Нормандскому формату“ сейчас тяжело», — констатировал представитель Кремля. Он заявил, что именно лидеры «четверки» согласовали комплекс минских договоренностей, однако «сейчас одна из сторон — участниц „нормандского формата“ допускает отхождение от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту». «В ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, „нормандский формат“ испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, это затягивает столь ценное время», — добавил Песков.

Читайте также: Маск написал первый пост в Twitter через спутниковый интернет Starlink

Напомним, что Путин на днях провел переговоры по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В сообщении Кремля по итогам переговоров с французским лидером отмечалось, что «от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в „нормандском формате“ и в контактной группе».

Дмитрий Песков, нормандский формат
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 22 октября 2019
Понедельник, 21 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016