В Кремле считают преждевременным говорить о новом саммите в нормандском формате

Договоренности, достигнутые в Париже на встрече «нормандской четверки», еще не выполнены, пока рано говорить о проведении нового саммита в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля заметил, что о новой встрече лидеров стран «четверки» пока говорить «преждевременно». «При этом, конечно, можно подтвердить, что у всех есть намерение продолжать процесс урегулирования, но, как неоднократно говорил наш президент, должна быть проделана домашняя работа и должны быть реализованы те договоренности, которые были достигнуты в последний раз в Париже», — отметил Песков.
«Пока констатировать, что мы здесь продвинулись, не удается, поэтому желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договоренности», — заявил представитель Кремля.
Песков затруднился ответить на вопрос, может ли саммит состояться до конца года. «Трудно сказать. Да, есть какие-то позитивные подвижки, но в остальном, если почитать парижский документ, то мы увидим, что пока еще рано отчитываться перед главами государств», — уверен пресс-секретарь российского лидера.
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