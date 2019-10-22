Маск написал первый пост в Twitter через спутниковый интернет Starlink

Илон Маск опубликовал два сообщения в Twitter и сообщил, что сделал это при помощи создаваемой им глобальной интернет-системы Starlink. «Отправляю это сообщение через спутник Starlink. Вау, работает», — написал Маск.
По замыслу Маска, Starlink в будущем должна будет обеспечивать интернетом даже труднодоступные районы планеты при помощи нескольких десятков тысяч спутников. Пока при помощи ракеты SpaceX удалось запустить только 60 из них, не все они вышли на орбиту, а связь с тремя из них и вовсе была потеряна. Сам Маск уверял, что для минимального покрытия спутников должно быть не менее 360.
Маск уверяет, что Starlink значительно удешевит доступ в интернет. Сам проект при этом становится все дороже. В мае 2018 года он оценивался в $10 млрд, но тогда предполагалось запустить 12 тыс. спутников. Сейчас речь идет о планах отправить на орбиту 42 тыс. спутников.
Конкурентом Starlink является британский проект OneWeb. Его задачей также является обеспечение доступа к высокоскоростному интернету на всей планете. Однако в OneWeb считают, что для выполнения этой задачи необходимо запустить лишь 900 спутников.
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