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В Кремле заявили о подготовке саммита в «нормандском формате» и снова обвинили Украину

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В Кремле заявили о подготовке саммита в «нормандском формате» и снова обвинили Украину

Политсоветники руководителей Германии, России, Украины и Франции ведут работу в интересах подготовки саммита в нормандском формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-1».

Представитель Кремля при этом заявил, что Москва будет настаивать на том, что для проведения нового саммита «четверки» должны быть выполнены хоть какие-то предыдущие договоренности. «Но тем не менее ведется работа. И работа ведется по линии политсоветников очень напряженная», — констатировал Песков.

По его словам, «политсоветники „четверки“ находятся в постоянном контакте». «Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон, но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах», — указал представитель Кремля.

Говоря о видеоконференции, которую 30 марта провели лидеры России, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон, Песков заявил, что коллеги российского президента «во многом» понимают, какая сторона не выполняет Минские договоренности. «Есть определенные разногласия и с нами тоже, есть пожелание к нам, как участнику Минского процесса, проявлять большую гибкость. Но в целом есть понимание, что есть документ, безальтернативный в настоящий момент документ, который надо выполнять», — сказал Песков.

Он заявил о недвусмысленности подписанного в Минске в 2015 году документа, в котором «все написано черным по белому: и суть, и последовательность шагов».

«И, конечно, когда мы все чаще и чаще и на самых различных уровнях слышим заявления из Киева о том, что Минский комплекс мер является уже чуть ли не бесполезным рудиментом, то это, наверное, вызывает недоумение не только у нас, но и в Париже, и в Берлине», — считает представитель Кремля.

Песков также сообщил, что Германия и Франция якобы понимают, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе, и Украина им доставляет головную боль как «анфан террибль».

«Россия не является стороной конфликта. Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы помочь этот конфликт урегулировать. И мы без устали будем продолжать это разъяснять», — сказал представитель Кремля, заявив, что «участники „нормандской четверки“, за исключением Украины, в целом это понимают».

«Но для них, наверное, Украина является таким вот „анфан террибль“ (от французского „ужасный ребенок“, в более широком смысле — человек, не стесняющий себя приличиями — Ред.), да, вот этим вот страшным младенцем, которого вроде и выкинуть-то никуда не выкинешь, но столько головной боли от него», — полагает Песков.

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С конца февраля обстановка в Донбассе ухудшилась, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения.

Дмитрий Песков, Донбасс, нормандский формат
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