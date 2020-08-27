В РФ считают, что о саммите «нормандской четверки» говорить пока рано

Преждевременно говорить о том, что подготовка к проведению саммита "нормандской четверки" завершена. Об этом, как передает Интерфакс, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами его спросили, поддерживает президент РФ Владимир Путин идею проведения саммита, которую ранее озвучили президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД ФРГ Зайко Маас, предложившие провести такую встречу уже в сентябре.
"А что касается саммита "нормандского формата", то это вопрос подготовки. Встреча в верхах должна быть подготовлена. Пока вряд ли можно констатировать, что подготовка завершена. Наверное, вряд ли это кто-то сможет сделать", - сказал Песков.
Комментируя возможные сроки проведения встречи помощников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, Песков ответил: "Согласовываются графики, согласовывается повестка дня. Поэтому вполне возможно, что сроки корректируются".
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016