В Кремле снова винят Украину в затягивании созыва саммита «нормандской четверки»

Москва не видит, чтобы Киев предпринимал необходимые для проведения саммита в «нормандском формате» шаги. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают «РИА Новости».

Он пояснил, что говорит о несоблюдении договоренностей по разведению войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское внаДонбассе. Песков также отметил, что украинская власть по-прежнему противоречиво относится к «формуле Штайнмайера».

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Киев выполнил свою часть для возобновления работы «нормандской четверки», и ожидает, что саммит в этом формате состоится в ближайшее время. Такое заявление Зеленский сделал после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Японии.

Напомним, 21 октября президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном назвал условия для проведения нормандского саммита. По его словам, встреча должна быть «тщательно подготовлена».

Москва ранее уже заявляла о том, что Киев, якобы, часто меняет свою позицию по поводу урегулирования ситуации на Донбассе.