Микитася арестовали до 14 ноября и увеличили залог до 80 миллионов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала экс-нардепа и застройщика Максима Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы с 5,5 до 80 миллионов гривен.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко сослался на рассекреченные материалы «прослушки».
Из них следует, что Микитась влиял на свидетелей и других фигурантов дела, благодаря собственным «связям» пытался препятствовать расследованию. По словам прокурора, в материалах есть несколько разговоров Микитася с разными людьми о возможности убийства свидетеля и одного из подозреваемых.
Напомним, что Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен. Однако 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн грн.
В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.
В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик сводила на окраине Киева, возле станции метро «Красный хутор».
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