Кабмин отказался от планов поднять экономику за 5 лет на 40%, - депутат

Консервативная оценка правительства предусматривает рост ВВП Украины за три года на 12%, оптимистическая — на 17,8%, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность»).

«Кабмин сегодня утверждает новый макропрогноз... Правительство предусматривает два сценария. Согласно пессимистичному, ВВП за три года (прогноз на пять лет отсутствует) вырастет на 12%, по оптимистичному — на 17,8%. Понятно, что тогда ни о каких 40% (роста — Ред.) за пять лет нет и речи», — написал он в Facebook в среду.

Так, консервативный прогноз предусматривает рост ВВП в 2020 году на 3,7%, в 2021 году — на 3,8%, в 2022 году -— на 4,1%; оптимистический — на 4,8%, 5,5% и 6,5% соответственно.

Напомним, ранее премьер Алексей Гончарук говорил о планах обеспечить рост украинской экономики за 5 лет на 40%.