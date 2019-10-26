Трамп вернул преференции по беспошлинной торговле с Украиной

Президент США Дональд Трамп принял решение вернуть беспошлинный режим в отношении ряда товаров, произведенных в Украине, сообщает агентство Reuters. Это произошло почти через два года после введения соответствующих ограничений.
В сообщении указывается, что в декабре 2017 года действие преференций было приостановлено, поскольку Украина, по мнению Трампа, недостаточно обеспечивала защиту интеллектуальной собственности. Теперь в Вашингтоне считают, что Киев в этом вопросе достиг определенного прогресса.
В торговом представительстве США уточнили, что речь идет о товарах, поставки которых составляли примерно треть от $36-миллионного торгового оборота между двумя странами.
Одновременно в письме, которое президент направил главам обеих палат Конгресса, Трамп заявил о намерении приостановить преференции в отношении ряда товаров из Таиланда. Объяснил он это недостаточными мерами со стороны правительства этой страны по защите прав рабочих. Речь идет в том числе о морепродуктах, поставляемых в США.
США также предупредили, что могут изменить режим преференций для Азербайджана, где, как считают в Вашингтоне, тоже есть проблемы с защитой прав трудящихся.
Режим беспошлинной торговли, о котором идет речь, действует в рамках программы Генеральной системы торговых преференций (ГСП).
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