Зеленский обещает провести налоговую реформу и сохранить Приват

Налоговая реформа в Украине начнет действовать с 2021 года, проанонсировал глава государства Владимир Зеленский в ходе Первого инвестиционного форума «RE: think. Invest in Ukraine» в Мариуполе во вторник.

«Мы проведем серьезную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году», — сказал он, не уточнив, о какой именно реформе идет речь.

Президент также заявил, что власть не собирается возвращать проблемные банки, в том числе Приватбанк, их прежним владельцам.

«С рынка были выведены около 100 банков, в частности „Дельта банк“, „Надра банк“, банк „Финансы и кредит“. Национализирован Приватбанк. В каждом из этих дел, я еще раз повторю, буду защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца», — заверил Зеленский.

По его словам, все проблемы этих банков не могут решаться за счет налогов, которые платят простые украинцы.

«Ходят слухи о том, что президент или кто-то из его окружения хочет вернуть Приватбанк прежним владельцам. Это неправда. Мы не собираемся возвращать банки бывшим владельцам», — подчеркнул президент.

Напомним, ранее в интервью Financial Times премьер Алексей Гончарук заявлял, что власть ищет «компромисс» с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка.