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Правительство увольняет почти 20 тысяч человек в регионах

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Правительство увольняет почти 20 тысяч человек в регионах

Правительство приняло решение сократить почти 20 тысяч сотрудников районных государственных администраций. Об этом в Фейсбук сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

«Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций», — написал он.

Он также обратился к тем государственным служащим, которых коснется такая оптимизация, заявив, что решение о сокращении было непростым, но необходимым. Его цель — существенно повысить эффективность работы государственных органов.

«В течение последнего месяца мы провели большую работу по анализу всех функций РГА. Всего в РГА мы насчитали их 111 по 11 направлениям. Каждое из этих направлений мы разложили на атомы. К обсуждению мы привлекли все профильные министерства, а также сотрудников ОГА и РГА.
Вот несколько принципов сокращения:
— Часть функций дублируются с объединенными территориальными общинами (ОТО). Вы знаете, что сейчас проходит процесс децентрализации (который затянулся). В тех регионах, где ОТО сформировались хотя бы частично, происходит дублирование.
— Часть функций оказались устаревшими, неизмеримыми и неэффективными. Их мы ликвидируем.
— Часть функций можно перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев).
— Часть функций объединяются», — написал он.

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Министр отметил, что в Кабмине волнуются за судьбу тех людей, которые попадают под сокращение. Им выплатят все положенные деньги, а также помогут найти работу.

Кром того, вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством экономики Кабмин хочет уже в январе запустить курс по ИТ-грамотности. Эти базовые курсы позволят госслужащим бесплатно научиться цифровым навыкам и стать более конкурентными на рынке труда.

РГА, Дмитрий Дубилет
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