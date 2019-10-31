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Как Лукашенко превращает Беларусь в «ИТ-страну»

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Как Лукашенко превращает Беларусь в «ИТ-страну»

Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой не так давно рассказал журналистам, что доля ИT-сектора в ВВП страны может в ближайшие 3-4 года вырасти до 10%. В настоящее время она составляет 5,5%. Также, по словам Крутого, экспорт компаний, входящих в белорусский Парк высоких технологий (ПВТ), еще в 2017 году превысил отметку в $1 млрд, в 2018-м он вплотную приблизился к $1,5 млрд.

Вот уже примерно 2,5 года ИТ-бизнес — «любимчик» Александра Лукашенко, заявившего о намерении превратить Беларусь в «ИТ-страну» (это не журналистская метафора, а официальный термин). Недавно Лукашенко провел очередное представительное совещание по «отдельным вопросам развития Беларуси в цифровой сфере». Одним из «отдельных вопросов», который обсуждался у главы Беларуси, стала целесообразность появления в стране учебного заведения для подготовки ИT-специалистов. Также Лукашенко напомнил, что в пятилетней программе социально-экономического развития (пятилетки в Беларуси сохранились со времен СССР) информатизация выделена как один из приоритетов. Более того, ранее ставилась задача к 2020 году создать полноценное электронное правительство. Хотя сейчас уже очевидно, что до этого еще очень далеко.

«Надо начинать с азов: что ж все-таки такое цифровизация, информатизация, компьютеризация, чем они отличаются друг от друга, что в приоритете. Я уже как-то намекал нашим „цифровикам“, что рассуждая на тему, далекую от понимания нашим населением (90-95% вообще не понимают, что это такое), мы просто запугиваем его, не разъясняя, что же такое цифровизация, что это за чудо такое, откуда оно взялось, — признал Лукашенко. — Другая тенденция — все большее и большее количество продвинутых людей видят себя только менеджерами цифровых компаний или занимающихся ИT-технологиями. Но я намекнул на то, что землю пахать, гайки точить, создавать продукты машиностроения и прочее — это останется еще надолго, если не навсегда. Хотя „цифра“ пронизывает все отрасли, и эти в том числе. От этого мы не уходим и уходить не собираемся».

Тема «ИТ-университета» была все же главной на совещании. Первый вице-премьер Александр Турчин заявил: «Мировая экономика под влиянием ИT-технологий приобретает совершенно иной вид. Появляются новые отрасли, которые генерируют колоссальные доходы, практически не используя традиционные ресурсы и механизмы. И в этом ключевую роль играет человеческий капитал. … Наша система образования сегодня в целом удовлетворяет потребности кадров. Но для успешной цифровой трансформации и создания новой экономики нам необходимы специалисты совершенного другого качества. Таких мы пока не готовим».

На самом деле это не государственный, а бизнес-проект. Как рассказал журналистам известный белорусский ИТ-предприниматель, один из авторов концепции ИТ-страны Виктор Прокопеня, суть идеи в том, что каждый белорус за счет средств ПВТ сможет получить на 5 лет беспроцентный кредит на обучение для работы в экономике знаний. Предварительно размер кредита установлен в сумме до 6 тыс. белорусских рублей (около $3 тыс.), отсрочка платежа — 2 года, затем он будет погашаться равными долями в течение следующих 3 лет. Повторный кредит после возврата первого обсуждается. Срок обучения — от полугода.

«Переучиться для ИТ — шанс в регионах получить работу с высокой зарплатой. Не у каждого есть средства на обучение, не каждый рискнет взять кредит на курсы под высокие проценты, поэтому президент поддержал идею ИТ-кредита, — сказал Прокопеня. — Мы хотим кредитовать более 30 тыс. человек в год. А надо ли столько рынку? Нехватка кадров в ИТ-компаниях во всем мире — десятки миллионов. В будущем понадобятся специалисты по AI, блокчейну, машинному обучению, компьютерному зрению, AR, специалисты по оптимизации алгоритмов машинного обучения — те, кто придумывает полезные для мира продукты с учетом умных технологий». По его мнению (как и многих других глав белорусских ИТ-компаний), такие кредиты — простое решение, которое изменит настроение людей в стране. Развивающейся отрасли нужен следующий шаг — чтобы не только айтишникам было выгодно работать в ИТ, но и всем остальным.

Белорусское государство, впрочем, совсем не готово выпускать прибыльную ИТ-отрасль из своих цепких лапок. На все том же совещании у Лукашенко было решено наделить министерство связи и информатизации полномочиями по государственному регулированию сферы цифровизации. Вопрос о необходимости создания госрегулятора в сфере цифрового развития обсуждался уже давно. Представители ИT-сектора инициировали создание в стране министерства цифровой экономики. И вот теперь решено сделать это на базе Минсвязи, пересмотрев функционал и изменив наименование министерства.

В самом деле, ставка на ИТ-отрасль оказалась самой эффективной инициативой в сфере экономики, реализованной Лукашенко за 25 лет управления страной. Парк высоких технологий был создан в 2005 году, тогда же в нем начал действовать специальный налоговый режим. Компании-резиденты ПВТ освобождаются от корпоративных налогов, их работники платят подоходный налог по ставке 9%, а не 13%, а взносы в Фонд соцзащиты — не с фактической зарплаты, а со средней по стране. Такие льготы многих удивляют, но эффект от них очевиден.

Более 2/3 добавленной стоимости ИT-сектора в Беларуси составляют расходы на оплату труда и отчисления с фонда заработной платы — это самый высокий показатель среди секторов белорусской экономики. Средняя зарплата работников ИТ-компаний в пять раз превышает среднебелорусскую. В 2018 году ИТ-компаниями — резидентами ПВТ — было создано 14,5% всех новых рабочих мест в стране. За последние два года численность ИТ-работников выросла более чем на 43 тыс. человек — при сокращении занятых в экономике Беларуси за этот период на 188 тыс. Работник белорусской ИТ-компании в среднем платит в 4,62 раза больше подоходного налога, в 4,8 раза больше НДС и в 5,49 раза больше акцизов, чем средний работник в других отраслях. Получается, даже несмотря на сниженные налоги, айтишники перечисляют в бюджет в несколько раз больше, чем остальные.

В прошлом году резиденты ПВТ и их сотрудники за счет своих налогов пополнили бюджет Беларуси на $280 млн — на 52,6% больше, чем в 2017-м. Рост выручки компаний — резидентов ПВТ поспособствует пропорциональному росту поступлений прямых и косвенных налогов в бюджет. В Беларуси ИT — это сектор с самой высокой добавленной стоимостью на единицу выпуска — более 90%.

В 2018-м вступил знаменитый «цифровой декрет» Александра Лукашенко, который ввел для резидентов ПВТ новые льготы: упростил проведение валютных операций, наем иностранных работников, отменил налоги с криптовалютных операций и т. д. Благодаря декрету выручка резидентов Парка выросла, а значит, выросли и налоги, которые они платят.

Конечно, представители других отраслей громко возмущаются: дескать, дайте нам (машиностроителям, аграриям, легкой промышленности) такие же налоговые льготы, так мы тоже станем двигателем экономики. Или пусть айтишники платят как все. Но экономисты утверждают: если бы айтишники платили налоги по полной ставке, не исключено, что бюджет, наоборот, получил бы меньше денег. Ведь у ИТ-компаний нет материально-технической базы — заводов и оборудования, которые привязывают к конкретному месту. При «общем» уровне налогов многие белорусские ИT-компании просто сменили бы налоговую юрисдикцию, а часть сотрудников с семьями уехали бы из страны. Вместо дополнительных налогов бюджет получил бы существенное снижение поступлений.

Что будет дальше — прогнозировать сложно. С одной стороны, ИТ-сектор демонстрирует уверенный рост, принося деньги для белорусской экономики. С другой — все больше людей решает «пойти в айти», и это девальвирует профессию, снижает зарплаты в ней. Кроме того, ИТ-индустрия в Беларуси уже сейчас «вымывает» лучших специалистов из остальной экономики, ухудшая ее состояние.

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В результате в небогатой стране возникает «остров процветания» — Парк высоких технологий, куда все хотят попасть на работу, и которому все завидуют. До зубовного скрежета, до все более очевидной социальной напряженности. Плюс усиление разрыва между, откровенно говоря, полунищими белорусскими регионами и Минском, где как раз концентрируются ИT-специалисты.

Так что теперь задачей белорусского руководства как раз и будет — пытаться сгладить противоречия между «зажравшейся столичной элитой» и депрессивной глубинкой, где живут все остальные. Причем под «депрессивной глубинкой» не обязательно нужно понимать глухую провинцию. Убыточные МАЗ и МТЗ на фоне любой ИТ-компании — та самая «депрессивная глубинка» и есть.

Источник

IT, Беларусь, IT-индустрия
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