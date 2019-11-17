В Кремле не связывают проведение «нормандского саммита» и принятие закона об особом статуе Донбасса

Проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия) напрямую не взаимосвязано с принятием закона об особом статусе Донбасса, но этот вопрос является краеугольным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, прямой здесь взаимосвязи нет, но, безусловно, все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом. Потому что закон, конечно, такой краеугольный. Мы не знаем, каким может быть другой закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

«А до сих пор Киев исключает (возможность) прямых контактов (с Донецком и Луганском — Ред.). Как они будут согласовывать, в каком формате, то есть тогда появится больше знаков вопроса», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Так Песков ответил на вопрос, означает ли, что до того, как появится ясность по закону «Об особом статусе Донбасса», лидеры «нормандской четверки» не будут проводить встречу.

Напомним, что саммит «Нормандской четверки» будет проведен до конца этого года. Об этом, в частности, заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков. В Украине называли дату 9 декабря.