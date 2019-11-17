Передача Украине захваченных военных кораблей состоится 18 ноября

Передача украинских военных судов, захваченных в прошлом году в Керченском проливе, состоится 18 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

«В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями, три украинских судна — буксир „Яны Капу“ и малые бронированые артиллерийские катера „Никополь“ и „Бердянск“ — буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября», — сказали в пресс-службе.

Напомним, сегодня появилась информация, что судна уже начали буксировать из Керчи.