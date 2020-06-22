Порошенко и Байден обсуждали отставку Яценюка и судьбу Коболева, - «пленки Деркача»

Внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела в Украине.

«Вторую часть (записей — ред.) мы получили, вторую часть я тоже передам (в Госбюро расследований — ред.)», — сказал Деркач в ходе пресс-конференции. Он отметил, что был в Госбюро на допросе в качестве свидетеля и дал показания касательно обнародованных ранее записей, якобы полученных им от журналистов.

В частности, в ходе телефонных переговоров человек с голосом, похожим на голос Байдена, обсуждал увольнение Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза Украины», на чем настаивал Владимир Гройсман, занимавший должность премьера. Байден якобы высказался против этого увольнения и человек с голосом, похожим на голос Порошенко, пообещал не допустить увольнения Коболева и разобраться в ситуации. «В Европе это (увольнение Коболева — ред.) может восприниматься как проблема... Я надеюсь, вы убедите премьер-министра Украины притормозить с этим...», — якобы сказал Байден Порошенко.

Кроме того, якобы Байден и Порошенко обсуждали необходимость повышения тарифов в Украине по требованию МВФ. Среди прочего, Порошенко якобы пообещал Байдену давить на правительство для выполнения требований МВФ. Также, согласно аудиозаписям, собеседники якобы обсуждали кандидатуру Юрия Луценко на должность генпрокурора.

Порошенко и Байден якобы также обсуждали национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу со стороны его бывшего владельца Игоря Коломойского а также сотрудничество украинских и американских спецслужб, в частности ЦРУ, по делу в отношении экс-депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко. В том числе, Порошенко якобы поблагодарил Байдена за отказ американских властей сотрудничать с Онищенко. Байден якобы заверил экс-президента Украины о том, что американские спецслужбы, в том числе и ФБР, не сотрудничают с экс-депутатом.

Еще один разговор политиков якобы касался экс-премьера Арсения Яценюка. В частности, Порошенко якобы просил Байдена «донести Яценюку» необходимость поддержки правительством минского переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе и поддержки правительством политики президента. После отставки Яценюка Порошенко якобы уверял Байдена «что у нас нет ничего на него (Яценюка — ред.)... и мы защитим его».

Ранее Деркач обнародовал первую часть записей якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.