Войти
Дом, в котором взорвался газ, собираются демонтировать
резонанс
Дом, в котором взорвался газ, собираются демонтировать
Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников от ВНО
официально
Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников от ВНО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

Порошенко и Байден обсуждали отставку Яценюка и судьбу Коболева, - «пленки Деркача»

468
Порошенко и Байден обсуждали отставку Яценюка и судьбу Коболева, - «пленки Деркача»

Внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела в Украине.

«Вторую часть (записей — ред.) мы получили, вторую часть я тоже передам (в Госбюро расследований — ред.)», — сказал Деркач в ходе пресс-конференции. Он отметил, что был в Госбюро на допросе в качестве свидетеля и дал показания касательно обнародованных ранее записей, якобы полученных им от журналистов.

В частности, в ходе телефонных переговоров человек с голосом, похожим на голос Байдена, обсуждал увольнение Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза Украины», на чем настаивал Владимир Гройсман, занимавший должность премьера. Байден якобы высказался против этого увольнения и человек с голосом, похожим на голос Порошенко, пообещал не допустить увольнения Коболева и разобраться в ситуации. «В Европе это (увольнение Коболева — ред.) может восприниматься как проблема... Я надеюсь, вы убедите премьер-министра Украины притормозить с этим...», — якобы сказал Байден Порошенко.

Кроме того, якобы Байден и Порошенко обсуждали необходимость повышения тарифов в Украине по требованию МВФ. Среди прочего, Порошенко якобы пообещал Байдену давить на правительство для выполнения требований МВФ. Также, согласно аудиозаписям, собеседники якобы обсуждали кандидатуру Юрия Луценко на должность генпрокурора.

Порошенко и Байден якобы также обсуждали национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу со стороны его бывшего владельца Игоря Коломойского а также сотрудничество украинских и американских спецслужб, в частности ЦРУ, по делу в отношении экс-депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко. В том числе, Порошенко якобы поблагодарил Байдена за отказ американских властей сотрудничать с Онищенко. Байден якобы заверил экс-президента Украины о том, что американские спецслужбы, в том числе и ФБР, не сотрудничают с экс-депутатом.

Еще один разговор политиков якобы касался экс-премьера Арсения Яценюка. В частности, Порошенко якобы просил Байдена «донести Яценюку» необходимость поддержки правительством минского переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе и поддержки правительством политики президента. После отставки Яценюка Порошенко якобы уверял Байдена «что у нас нет ничего на него (Яценюка — ред.)... и мы защитим его».

Читайте также: Кулик и Деркач рассказали об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma

Ранее Деркач обнародовал первую часть записей якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.

Петр Порошенко, Андрей Деркач, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 22 июня 2020
Воскресенье, 21 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Политика НБУ: независимость от государства и крах экономики

Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016