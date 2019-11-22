Почти половина американцев считают прессу несправедливой к Трампу

СМИ предвзято освещают расследование относительно импичмента президента США - так считает почти половина американцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Hill-HarrisX, обнародованные в четверг, сообщает The Hill.

«46% американцев заявили, что СМИ предвзяты к Трампу, 12% считают, что медиа благосклонны к президенту. Значительная часть, 42%, не увидела никакого предубеждения в освещении расследования», - говорится в сообщении.

Как отмечается, результаты в значительной степени зависят от партийных предпочтений респондентов.

Так, несправедливыми к Трампу считают СМИ 67% сторонников Республиканской партии. А среди сторонников Демпартии с этим утверждением согласились лишь 27%.

50% американцев, которые не поддерживают ни одной партии, придерживаются такого же мнения, как и республиканцы.

В опросе Hill-HarrisX, который проводился 16 и 17 ноября, приняли участие 1000 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3,1%.