Трамп опубликовал записи Деркача с голосами Порошенко и Байдена

Президент США Дональд Трамп ретвитнул предполагаемую аудиозапись разговора пятого президента Украины Петра Порошенко с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом, опубликованную ранее народным депутатом Андреем Деркачом, сообщает издание «The Washington Post».
Как пишет издание, Трамп ретвитнул так называемые «пленки Деркача», датируемые 18 февраля 2016 года.
Согласно данным издания, отрывок, ретвитнутый Трампом, посвящен увольнению генерального прокурора Украины, который ранее проводил расследование в отношении владельца украинской энергетической компании «Burisma», где сын Джо Байдена, Хантер, занимал место в совете директоров.
Так, издание отмечает, что в беседе можно услышать, как Порошенко говорит Байдену, что он принял отставку прокурора Виктора Шокина «несмотря на то, что у нас не было никаких обвинений в коррупции, у нас нет никакой информации, что он делает что-то не так».
Ранее нардеп Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на пятого президента Украины. Среди обсуждавшихся тем: повышение тарифов на 100% вместо 75%, увольнение генпрокурора Шокина в обмен на кредитные гарантии на сумму $1 млрд, разговор людей с голосами, похожими на голоса Порошенко и президента РФ Владимира Путина, и др.
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