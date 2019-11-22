Бумажный документооборот в Кабмине упал практически до нуля

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что в октябре-ноябре количество документов, которые центральные органы власти направляют друг другу в бумажной форме, резко сократилось.

Министр на своей Facebook-странице продемонстрировал график, показывающий количество документов, которые министерства и другие центральные органы направили друг другу в бумажной форме.

«Мы с 1 октября запретили отправлять документы не в электронной форме (за исключением случаев, когда бумага предусмотрена законом). Как видите, когда ты что-то запрещаешь, это не значит, что оно исчезает автоматически. Со второго октября мы начали адресно общаться со всеми, кто продолжал слать бумагу. Одни раз на заседании Кабмина я даже показывал антирейтинг. Впрочем, перевести в электронную форму документообмен — это гораздо легче, чем документооборот внутри органов. Здесь тоже кипит работа. Буду держать в курсе», — написал он.