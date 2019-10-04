Документообмен между Кабмином и Радой переведу в электронную форму уже до конца года

Кабинет министров Украины до конца 2019 года намерен перевести документообмен между парламентом и правительством в электронную форму, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«Планирую к концу этого года перевести документообмен между парламентом и Кабмином в электронную форму. Вы даже не представляете, сколько здесь „ходит“ бумаг через улицу Грушевского», — написал он в Facebook в пятницу утром.

Дубилет рассказал, что в планах — все депутатские запросы и обращения направлять в электронной форме. Более того, по словам министра, для большей прозрачности «стоит эти обращения публиковать на сайте».

По его наблюдениям, вокруг любого депутатского обращения происходит очень много работы с очень низким коэффициентом полезного действия.

«Вот такие планы. Но это еще цветочки. Мы здесь начали заниматься обращениями граждан — вот где огромный потенциал для экономии и эффективности», — подытожил министр.