Войти
Зеленский хочет реальных результатов расследования дел Майдана
официально
Зеленский хочет реальных результатов расследования дел Майдана
Украина пока не договорилась с МВФ, но «подошла достаточно близко»
позиция
Украина пока не договорилась с МВФ, но «подошла достаточно близко»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

vox populi
RSS

Киевляне не знают, кто реально управляет столицей, но готовы голосовать за Кличко, – соцопрос

895
Киевляне не знают, кто реально управляет столицей, но готовы голосовать за Кличко, – соцопрос

Действующий городской голова Киева Виталий Кличко не самостоятелен в принятии решений и реально не управляет городом. Тем не менее, именно он является лидером среди потенциальных участников выборов мэра столицы. Об этом свидетельствует проведенное в начале ноября текущего года среди киевлян Центром социальных исследований социологическое исследование, сообщает From-Ua.

Согласно опросу жителей города, результаты которого обнародованы в пятницу, в том, что Кличко самостоятельно руководит Киевом, уверены только 35% опрошенных. Еще 23% считают реальным руководителем столицы народного депутата Вадима Столара, 20% считают, что городом руководят некие «смотрящие» от застройщиков, чьи имена неизвестны широкой публике. При этом 8% назвали в качестве реального руководителя столицы Офис президента Владимира Зеленского, а остальные затруднились с ответом.

В целом положительно оценивает работу Кличко в должности городского головы 30% респондентов, нейтрально — 28%, негативно — 39%. Еще 3% горожан не смогли дать ответ на этот вопрос.

При этом большинство (52%) из тех, кто негативно относится к деятельности Виталия Кличко, недовольны именно его несамостоятельностью и неспособностью избавиться от опеки «серых кардиналов». Среди других причин недовольства нынешним городским головой опрошенные называли его якобы недостаточное понимание проблем коммунального хозяйства (22%) и отсутствие внимания к нуждам простых горожан (14%).

Несмотря на это, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Киевского городского головы, то именно Кличко получил бы наибольшую поддержку киевлян (25% среди всех опрошенных). За нардепа от фракции «Слуга народа» Александра Ткаченко готовы голосовать 13%, за основателя и финансового директора клиники «Eurolab» Андрея Пальчевского отдали бы свои голоса 8%. При этом по 5% горожан готовы голосовать за бывшего мэр Киева Александр Омельченко и экс-главу Киевской городской государственной администрации Александра Попова.

Лидер партии «Ридна краина» Николай Томенко набрал бы 4% голосов киевлян. По 3% горожан готовы голосовать за нардепа Вадима Столара, шоумена Сергея Притулу и лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко.

Остальные вероятные кандидаты на должность мэра набирают менее 3% процентов поддержки.

Читайте также: Республиканцы и Белый дом рассчитывают «свернуть» импичмент в Сенате за две недели

В ходе исследования, проведенного с 7 по 12 ноября, были опрошены 1024 респондента — жителя Киева в возрасте от 18 лет и старше по основным социально-демографическим показателям методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту проживания. Стандартное отклонение: 1,7-3,1%. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе.

Виталий Кличко, опрос, Вадим Столар
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 22 ноября 2019
Четверг, 21 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об отрицательных процентных ставках, их влиянии на банковскую систему и экономику

Негативные номинальные процентные ставки невозможны лишь в существующей архитектуре финансовой системы, в которой банки и банковское кредитование частного сектора играют основополагающую экономическую роль. В реальности же нет никаких объективных причин, по которым процентные ставки обязаны быть положительными.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Цена на газ для населения: 1 грн летом не равна 1 грн зимой

За ноябрь-декабрь, ежемесячные расходы украинских граждан на газ увеличатся дополнительно на 450-500 грн и в декабре составит в среднем порядка 1800-1850 грн/мес. А впереди еще январь, февраль и половина марта отопительного сезона.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

«Сладкий привет» для Тимошенко

Действующий президент Зеленский крайне жёстко «прошёлся» по амбициям Юлии Владимировны Тимошенко. Нетрадиционно для нас. Я бы даже сказал, что он прямо высмеял ее в самом неприглядном стиле. Мгновенно сделал своим искренним врагом.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016