Киевляне не знают, кто реально управляет столицей, но готовы голосовать за Кличко, – соцопрос

Действующий городской голова Киева Виталий Кличко не самостоятелен в принятии решений и реально не управляет городом. Тем не менее, именно он является лидером среди потенциальных участников выборов мэра столицы. Об этом свидетельствует проведенное в начале ноября текущего года среди киевлян Центром социальных исследований социологическое исследование, сообщает From-Ua.

Согласно опросу жителей города, результаты которого обнародованы в пятницу, в том, что Кличко самостоятельно руководит Киевом, уверены только 35% опрошенных. Еще 23% считают реальным руководителем столицы народного депутата Вадима Столара, 20% считают, что городом руководят некие «смотрящие» от застройщиков, чьи имена неизвестны широкой публике. При этом 8% назвали в качестве реального руководителя столицы Офис президента Владимира Зеленского, а остальные затруднились с ответом.

В целом положительно оценивает работу Кличко в должности городского головы 30% респондентов, нейтрально — 28%, негативно — 39%. Еще 3% горожан не смогли дать ответ на этот вопрос.

При этом большинство (52%) из тех, кто негативно относится к деятельности Виталия Кличко, недовольны именно его несамостоятельностью и неспособностью избавиться от опеки «серых кардиналов». Среди других причин недовольства нынешним городским головой опрошенные называли его якобы недостаточное понимание проблем коммунального хозяйства (22%) и отсутствие внимания к нуждам простых горожан (14%).

Несмотря на это, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Киевского городского головы, то именно Кличко получил бы наибольшую поддержку киевлян (25% среди всех опрошенных). За нардепа от фракции «Слуга народа» Александра Ткаченко готовы голосовать 13%, за основателя и финансового директора клиники «Eurolab» Андрея Пальчевского отдали бы свои голоса 8%. При этом по 5% горожан готовы голосовать за бывшего мэр Киева Александр Омельченко и экс-главу Киевской городской государственной администрации Александра Попова.

Лидер партии «Ридна краина» Николай Томенко набрал бы 4% голосов киевлян. По 3% горожан готовы голосовать за нардепа Вадима Столара, шоумена Сергея Притулу и лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко.

Остальные вероятные кандидаты на должность мэра набирают менее 3% процентов поддержки.

В ходе исследования, проведенного с 7 по 12 ноября, были опрошены 1024 респондента — жителя Киева в возрасте от 18 лет и старше по основным социально-демографическим показателям методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту проживания. Стандартное отклонение: 1,7-3,1%. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе.