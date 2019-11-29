Арестованная в Севастополе «украинская шпионка» работала на Черноморском флоте

Арестованная за якобы шпионаж в пользу Украины россиянка была гражданской служащей на Черноморском флоте РФ. Об этом заявил депутат российской Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает «РИА Новости».

По его мнению, случившееся свидетельствует о «масштабной шпионской войне», которая ведется против России.

Напомним, что сотрудники ФСБ задержали россиянку в Севастополе. По данным ведомства, ее завербовали украинские спецслужбы. Женщина, имя которой не раскрывается, якобы собирала секретные военные сведения по заданию Главного управления разведки Украины. В пятницу ее арестовали.

Правоохранительные органы РФ завели уголовное дело по статье о госизмене. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы до 20 лет.