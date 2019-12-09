В Донецке дали 14 лет тюрьмы «украинскому шпиону»

Суд в самопровозглашенной Донецкой народной республике приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, сообщили в понедельник в пресс-службе так называемой «Генпрокуратуры ДНР».

«Установлено, что гражданин с июня по октябрь 2017 года, периодически приезжая на территорию ДНР, действуя умышленно, по заданию иностранной разведки, собирал сведения, осуществляя фотофиксацию объектов, представляющих интерес для СБУ. Собранные материалы обвиняемый передавал сотрудниками СБУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства сепаратистов, подозреваемый выполнял и другие задания Службы безопасности Украины, «направленные на содействие совершению преступлений террористической направленности на территории ДНР».

«Уголовное дело рассмотрено Апелляционной палатой Верховного суда ДНР. Подсудимый осужден к 14 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — отметили там.