Германия обвинила россиянина в шпионаже

Прокуратура Германии предъявила обвинение в работе на российские спецслужбы гражданину России Ильнуру Н. (полного имени власти не называют). Обвинения были выдвинуты еще 9 декабря, отмечается в сообщении ведомства.

Обвиняемого задержали в июне прошлого года. По данным прокуратуры, он работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии. В период с октября 2020 года по июнь 2021-го он как минимум трижды встречался с представителями российской СВР и передавал за денежное вознаграждение информацию из вуза, заявляли в ведомстве.

«Ильнур Н. передавал информацию об исследовательских проектах в сфере аэрокосмических технологиях, в частности о различных стадиях разработки ракеты-носителя Ariane», — отмечается в опубликованном 27 января сообщении Генпрокуратуры. Обвиняемый получил за эти данные 2,5 тыс. евро.