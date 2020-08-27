ФСБ заявила о поимке «украинского шпиона» в ракетных войсках

В российском Барнауле арестовали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, который якобы передавал секретные данные украинской разведке. Об этом сообщила ФСБ, передает «РИА Новости».

«В городе Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — говорится в сообщении ФСБ.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по ст. 275 УК России о госизмене. Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.