Квасьневский рассказал, как сын Байдена оказался в Burisma

Экс-президент Польши Александр Квасьневский, который входит в наблюдательный совет украинской газовой компании Burisma, заявил, что Хантера Байдена в свое время действительно взяли в компанию из-за его имени.

«Я понимаю, что если кто-то просит меня участвовать в каком-то проекте, то это не только потому, что я такой хороший, но и потому, что я Квасьневский и бывший президент Польши. И все это взаимосвязано. Без имени — ты никто. Быть Байденом не плохо. Это хорошее имя», — заявил он в интервью AP.

По словам Квасьневского, Хантер Байден был активным членом совета директоров, который помогал компании.

В частности, он рассказал, что Байден провел исследование и представил уникальную американскую перспективу компании, в том числе в области корпоративного управления, рынков капитала и оборудования для газового бурения, где американцы являются мировыми лидерами.

Этим он был полезен для Burisma.

Квасьневский также заверил, что члены Burisma никогда не пытались использовать Хантера Байдена, чтобы заслужить одобрение администрации Барака Обамы, когда его отец Джо Байден был вице-президентом.

По его словам, члены компании никогда не спрашивали его — а он никогда ничего не говорил — о своем отце.

Мол, только на обедах Байдена иногда спрашивали, как поживает его отец, и в одном случае Байден говорил о смерти своего брата Бо.

Напомним, Хантер Байден — сын вице-президента, а теперь кандидата в президенты США Джо Байдена, в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.