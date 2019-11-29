Украина планирует обновить парки локомотивов и вагонов за средства ЕБРР

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий хочет обновить парки локомотивов и вагонов за средства ЕБРР.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Ивано-Франковск, передает Укринформ.

«К сожалению финансирования в бюджете на закупку вагонов для пассажирских перевозок не было. Парки локомотивов и вагонов мы планируем обновить за средства ЕБРР и за счет других финансовых программ ... Должен признать, что за последние годы парк пассажирских вагонов не обновлялся», — отметил Криклий.

Он подчеркнул, что уже началась подготовка к продаже акций Укрзализныци. Вырученные средства планируется направить, в первую очередь, для обновления пассажирских вагонов. В то же время, добавил министр, сейчас идут переговоры о приобретении новых вагонов.

«Мы не выбираем где покупать и у кого, потому что это — прозрачная процедура. Более того, по поводу покупки локомотивов и поездов мы общаемся со многими мировыми производителями. Преференций не будет ни для кого. Исключение — Россия. Там будет полное табу. Одно из важных условий — локализация производства в Украине. Мы хотим не просто покупать, а потом зависеть от их обслуживания, мы стремимся, чтобы создавать рабочие места и загружать предприятия у нас», — отметил Криклий.

Напомним, что 29 ноября министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий находится с рабочим визитом в Ивано-Франковской области. В рамках визита министр инфраструктуры вместе с председателем Ивано-Франковской ОГА Денисом Шмигалем осмотрел дорожную инфраструктуру области.