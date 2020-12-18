Украина берет в долг 450 млн евро на строительство дорог

Кабмин в лице министра инфраструктуры Владислава Криклия и ЕБРР заключили кредитное соглашение на 450 млн евро по проекту «Развитие трансевропейской транспортной сети (Украина — дорожные коридоры)».
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Отмечается, что средства пойдут на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода г. Львов.
«В рамках программы президента „Большая стройка“ в этом году строится рекордное количество автодорог. Уже обновлено более 4 тыс км дорог по всей стране, и мы сделаем еще больше благодаря заключению кредитного соглашения с ЕБРР „Развитие трансевропейской транспортной сети“.
Реализация этого проекта позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с ЕС и Киев с Черным морем», — заявил Криклий.
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