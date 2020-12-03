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Часть «Укрзализницы» могут отдать европейцам за долги

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Часть «Укрзализницы» могут отдать европейцам за долги

Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции, советник делегации ЕС в Украине Виктор Довгань предлагает отдать 10% акций АО «Укрзализныця» Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), таким образом освободив компанию от груза обслуживания финансовых долгов.

«У нас уже нет возможности привлекать кредиты, но мы можем, например, конвертировать обязательства УЗ перед ЕБРР в пакет акций компании. Давайте дадим банку 10% акций УЗ, введем в набсовет двух человек от ЕБРР, чтобы они защищали его интересы, и таким образом освободим УЗ от груза обслуживания финансовых долгов», — сказал он в интервью профильному онлайн-изданию Mintrans.

Довгань также сообщил, что еще при подготовке кредитных договоров с Европейским инвестиционным банком и ЕБРР по электрификации железнодорожного участка Долинская — Николаев выяснилось, что у «Укрзализныци» уже нет ликвидных активов, которые могли бы выступить обеспечением по кредитам.

«Все более-менее ценное, что было у УЗ, уже находится в залоге. У компании очень высокая кредиторская задолженность. Это преддефолтное состояние. Европейские партнеры готовы финансировать УЗ. Но они не хотят вкладывать деньги в нерабочий механизм», — подчеркнул Довгань.

Он также напомнил, что идея продажи части пакета акций «Укрзализныци» обсуждается еще с прошлого года.

Довгань отметил, что в Мариуполе на большом инвестиционном форуме Мининфраструктуры, «Укрзализныця» и ЕБРР подписали меморандум о взаимопонимании, в котором речь «по сути, шла о подготовке УЗ к IPO».

«В кулуарах форума мы обсуждали возможность конвертирования долгов УЗ в пакет акций 25%-1 акция для ЕБРР, то есть передать блокирующий пакет. Но долгов у УЗ меньше, чем стоит этот пакет. Поэтому компания также могла рассчитывать на получение „живых“ денег. Я не знаю, во сколько оценивается УЗ, но этот пакет акций — миллиарды евро. Европейцы были готовы на этот механизм», — отметил он.

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Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий планировал разделить УЗ на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а также провести IPO.

Экс-глава УЗ Евгений Кравцов планировал также создать отдельную компанию для тяжелых ремонтов подвижного состава и рассмотреть возможность ее приватизации.

В октябре 2019 года Кабинет министров Украины вернул АО «Укрзализныця» в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

ЕБРР, УЗ
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