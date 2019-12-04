Картину Поля Гогена продали на аукционе за €9,5 млн

Картину французского художника Поля Гогена «Te Burao II» продали с аукциона в Париже за €9,5 млн (675,5 млн руб.), передает Reuters.
Полотно, на котором написаны ручей с птицами и цветами в сине-зеленых тонах, художник создал в 1897 году, когда жил на Таити. Эта картина является частью цикла из девяти работ, выполненных на острове.
Как сообщил аукционный дом Artcurial, полотно приобрел международный коллекционер, пожелавший остаться анонимным и пообещавший, что картина «останется во Франции».
Поль Гоген, родившийся в Париже в 1848 году, являлся одним из крупнейших представителей постимпрессионизма наряду с Полем Сезанном и Винсентом Ван Гогом. Он повлиял на таких художников, как Пабло Пикассо и Анри Матисс, и стал широко известен после своей смерти в 1903 году.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016