Лукашенко заявил о новом переделе планеты

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего визита в Сербию заявил о нарастании напряженности между крупными игроками на мировой арене и предложил малым и средним государствам «не сидеть сложа руки».

Белорусский лидер отметил, что сегодня Движение неприсоединения (организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках) существует формально и не оказывает никакого влияния на крупные государства. «Если крупные игроки не могут договориться, то это не означает, что малые и средние государства должны сидеть сложа руки и смиренно ждать, пока кто-то из великих определит их судьбу», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА. «Думаю, голос наш должен быть слышен», — сказал он.

Белорусский лидер добавил, что сегодня мировые лидеры все чаще решают проблемы «с позиции силы», игнорируя международное право. «Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести», — добавил Лукашенко.

В то же время Лукашенко назвал себя «ярым сторонником Евросоюза», который вводил против его страны санкции. «Европейский союз — это одна из мощнейших опор нашей планеты. Если его выдернуть из-под этой системы, она не просто закачается, а может рухнуть. Поэтому я сторонник сохранения Европейского союза», — сказал белорусский лидер.