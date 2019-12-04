Лукашенко заявил о новом переделе планеты

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего визита в Сербию заявил о нарастании напряженности между крупными игроками на мировой арене и предложил малым и средним государствам «не сидеть сложа руки».
Белорусский лидер отметил, что сегодня Движение неприсоединения (организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках) существует формально и не оказывает никакого влияния на крупные государства. «Если крупные игроки не могут договориться, то это не означает, что малые и средние государства должны сидеть сложа руки и смиренно ждать, пока кто-то из великих определит их судьбу», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА. «Думаю, голос наш должен быть слышен», — сказал он.
Белорусский лидер добавил, что сегодня мировые лидеры все чаще решают проблемы «с позиции силы», игнорируя международное право. «Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести», — добавил Лукашенко.
В то же время Лукашенко назвал себя «ярым сторонником Евросоюза», который вводил против его страны санкции. «Европейский союз — это одна из мощнейших опор нашей планеты. Если его выдернуть из-под этой системы, она не просто закачается, а может рухнуть. Поэтому я сторонник сохранения Европейского союза», — сказал белорусский лидер.
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